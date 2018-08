Anzeige

„Als Erster im Kreis Bergstraße testen die städtische Tochter VTL und das Reisebüro Müller den umweltfreundlichen Bus in Lampertheim“, erklärte Martin Müller. Der Mercedes Benz Citaro „Hybrid“ sei speziell für die Ansprüche des Linienverkehrs in Ballungsräumen entwickelt und stehe für zeitgemäße Mobilität mit Verbrauchsreduzierung. Der sparsame Dieselmotor werde durch die zusätzliche Antriebskraft eines hocheffizienten, kompakten Hybrid-Moduls unterstützt. Zwischen Verbrennungsmotor und Automatikgetriebe ist der Elektromotor integriert, der unter anderem beim Verzögern des Busses als Generator arbeitet und die Schubenergie in Strom umwandelt. Der generierte Strom wird als elektrische Energie gespeichert. Beim Anfahren unterstützt er dann damit den Verbrennungsmotor.

Geringerer CO2-Ausstoß

„So reduziert sich der Kraftstoffverbrauch je nach Einsatz um bis zu maximal 8,5 Prozent, was eine Minderung des CO2-Ausstoßes von rund 7,5 Tonnen ausmacht“, betonte Müller. Somit sei der Hybrid Omnibus ein weiterer Schritt zum emissionsfreien Verkehr. Bernd Isenhardt stellte die Vorreiterrolle der Stadt Lampertheim heraus, denn in der Spargelstadt seien keine älteren Omnibusse unterwegs. Im Einsatz seien moderne Dieselaggregate, die im Schnitt schon zehn Liter Diesel weniger verbrauchten. Diese Einsparung bedeute auch eine Reduktion von CO2 und weiteren Schadstoffen. „Sollte der Test erfolgreich verlaufen und das Fahrzeug seinen Dienst problemlos verrichten, dann steht der Hybrid ganz oben in der Beschaffungsliste“, betonte Müller.

Während des Stopps des Omnibusses an der barrierefreien Haltestelle vor dem historischen Rathaus Lampertheim konnten sich Bürgermeister Gottfried Störmer und Uwe Becher, der Fachbereichsleiter Verkehr, Sicherheit und Ordnung von dem großzügigen Raumkonzept des Citaro Hybrid überzeugen – vor allem von der Multifunktionsfläche, auf der Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle befördert werden können. Bürgermeister Störmer, in der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden durfte sich sogar hinter das Lenkrad setzen – und war begeistert.

