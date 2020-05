E-Jugend erfolgreich

Hofheim.Wie so viele andere Vereine musste auch der Turnverein Hofheim (TVH) seine im März vorgesehene Jahreshauptversammlung absagen. Da die Vorbereitungen bereits abgeschlossen waren, liegen die Jahresberichte der unterschiedlichen Abteilungen des größten Hofheimer Vereins dennoch vor.

Die Handballabteilung kooperiert seit Jahren mit dem TV Bürstadt und der TG Bobstadt als HSG Ried. Das sportliche Aushängeschild der Abteilung, die von Ariane Jordan aufgebaute weibliche D-Jugend, wanderte nach Beendigung der Hallensaison komplett in den Nachwuchsbereich des Bundesligisten Bensheim/Auerbach ab. Im weiblichen Bereich verblieben somit noch eine E- und B-Jugend. Die B-Jugendlichen bilden hierbei eine Jugendspielgemeinschaft mit Biblis.

Männliche Athleten erfolgreich

Etwas besser sieht die Situation im männlichen Bereich aus. Die B- und A-Jugend geht bereits im dritten Jahr mit dem TV Lampertheim an den Start. Hinzu kommen eine C- und die so erfolgreiche E-Jugend, die für die HSG Ried am Ball ist.

Das von Michael Firnkes und Harry Mathes gecoachte Team ist das Vorzeigeteam der HSG. Es wurde zur Winterpause von der Bezirksliga C in die B-Liga befördert und lag beim Saisonabbruch auf dem zweiten Platz hinter Primus Büttelborn. Die kontinuierliche Trainings- und Aufbauarbeit des Teams, das komplett in den D-Jugendjahrgang wechselt, zahlt sich demnach aus. Die Intention hierbei ist, dass die Entwicklung der Mannschaft nicht zerstört wird und die Sportler weiter gemeinsam gefördert und aufgebaut werden.

Bei den Kleinsten zwischen vier bis acht Jahren gab es einige Schwankungen. Zunächst waren es an die 20 Kinder, die regelmäßig zum Training kamen. Schließlich sank diese Zahl auf ein halbes Dutzend. Hier gilt es, Konstanz in den Trainingsbetrieb zu bringen, damit auch im Minibereich, der nur bei kleinen Spielfesten aktiv ist, wieder eine neue E-Jugend aufgebaut werden kann.

Im Seniorenbereich spielt die Männermannschaft in der Bezirksliga D, der untersten Spielklasse. Um das personell gebeutelte Team aufzustocken, hoffen die Verantwortlichen zukünftig auf die A-Jugendlichen, die als Gastspieler in Lampertheim vertreten sind.

Zuwachs bei Leichtathleten

Die von Verena Salomon geleitete Leichtathletikabteilung innerhalb des Turnvereins freute sich zuletzt über zahlreiche neue Kinder. Regelmäßig besuchen mittwochs mehr als 50 Schulkinder von sechs bis 14 Jahren die Übungseinheit. Freitags konnten nur 25 Kinder dieser Altersgruppe trainieren, da die zur Verfügung stehende halbe Sporthalle zu wenig Platz bietet. Auch die Minis von vier bis sechs Jahren erlebten einen Besucherrekord.

An Wettkämpfen wurde lediglich das Hallensportfest in Lorsch besucht. Im Februar nahmen dort 15 Teilnehmer aus Hofheim teil. Vordere Plätze wurden keine belegt.

Erfreulich waren für den Verein die Teilnehmerzahlen der beiden Vereinsmeisterschaften. 49 Kinder von vier bis elf Jahren tummelten sich in der Halle. Sie erhielten nach dem erfolgreichem Wettkampf Süßigkeiten und eine Urkunde. Bei den Freiluft-Vereinsmeisterschaften war ein Dreikampf bestehend aus einem 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Ballweitwurf zu absolvieren. 62 Kinder beteiligten sich an dem Spektakel auf dem Sportgelände. Fast alle konnten die Anforderungen für das deutsche Sportabzeichen erfüllen. Ein weiterer Höhepunkt für die jungen Athleten bildete der eigene Volkslauf, bei dem alle Leichtathleten mitliefen.

Das personell gut ausgestattete Trainerteam besteht aus Nicole Bittmann, Uta Jessberger-Wetzel, Winfried Höfle, Andrea Hilsheimer, Lena McFarland, Sven Bickel, Michelle Klimanietz und Verena Salomon. Unterstützung erfährt die Abteilung durch die lizensierten Starter Michael Schnell und die Sportabzeichentrainer Regine Kraus, Manfred Schober und Roland Schulz. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.05.2020