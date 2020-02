E-Jugend-Handballer führen Tabellenspitze an

Hofheim.Mit 21:19 gelang den Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried bei der Jugendspielgemeinschaft Crumstadt/Goddelau der vierte Rückrundenerfolg im vierten Spiel. Damit führen die Schützlinge von Trainer Michael Firnkes mit 8:0-Punkten gemeinsam mit dem TV Büttelborn die Tabelle in der Bezirksliga B an.

In Crumstadt waren die HSG-Spieler gefordert. „Ein starker Gegner“, erkannte HSG-Trainer Michael Firnkes die gute Leistung der Gastgeber an. Bis zum 3:9 nach zwölf Minuten sah alles nach einem klaren Ergebnis für die Gäste aus. Nach der Auszeit der Heimmannschaft kam diese besser ins Spiel und bis zum Seitenwechsel auf 9:10 heran. Technische Fehler aufseiten der HSG und ein starker Torhüter der JSG halfen den Gastgebern bei deren Aufholjagd. Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Firnkes-Schützlingen zunächst nicht, ihre Fehlpässe abzustellen. Das 12:11 in der 24. Spielminute bedeutete allerdings die einzige Führung der Heimmannschaft. Binnen fünf Minuten drehte die HSG wieder die Partie und setzte sich über 12:15 auf 15:20 ab. Dennoch mussten die Gäste in den letzten vier Minuten um den Sieg bangen, als die JSG durch einen 4:0-Lauf auf 19:20 verkürzen konnte. Joel Kohlmann erlöste die Gäste mit seinem vierten Treffer und stellte den 19:21-Auswärtserfolg sicher. Weitere Torschützen waren Dominik Schader (1), Max Herter (6), Oskar Britze (2), Philipp Reder (7) und Louis Pfeifer (1).

Am Sonntag, 1. März, kommt es um 10 Uhr in Hofheim zum direkten Aufeinandertreffen mit dem verlustpunktfreien Kontrahenten TV Büttelborn. fh

