E1-Kicker feiern Auswärtssieg

Lampertheim.Beim Auswärtsspiel in Lorsch setzte sich die E1 des TV Lampertheim (TVL) mit 4:1 durch. Bereits in der dritten Spielminute durften die TVler jubeln, als sich Henry Gräff über die linke Angriffsseite durchsetzte. Seine präzise Flanke verwertete Leard Pangjaj souverän zum 1:0. Zum Erstaunen der Trainer Nils Wetterauer und Thorsten Schott flachte daraufhin die Partie merklich ab. Das gewünschte Passspiel konnte bis zur Halbzeit nur bedingt umgesetzt werden.

Nach der Pause schafften die Lorscher unerwartet den Ausgleichstreffer. Zu diesem Zeitpunkt durfte sich die Mannschaft bei ihren Torhütern Noah Hoffmann und Fulvio Miglionico bedanken, die beide im Wechsel agierten und dabei mit ihren Paraden die mögliche Führung der Lorscher zunichte machten. Danach wurde wieder mehr miteinander gespielt. Zunächst spielte der gut aufgelegte Daniel Schröter Mittelstürmer Anton Thierfelder frei, der auf 2:1 erhöhte. Danach sorgte der starke Leard Pangjaj mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse und tütete den 4:1-Sieg für die Lampertheimer ein. Es spielten Noah Hoffmann, Fulvio Miglionico, Loris Walter, Leandro Schott, Alessio Saitta, Daniel Schröter, Collin Bauer, Leard Pangjaj, Henry Gräff und Anton Thierfelder.

E2 verliert gegen Reichenbach

Im ersten Spiel der Saison kam die E2 des TVL gegen die Gäste aus Reichenbach mit 1:7 unter die Räder. Nur in der Anfangsphase stand die Mannschaft gut und hatte das Spiel im Griff. Doch mit der ersten Chance der Gäste schepperte es im Tor des TVL bereits nach sieben Minuten zum 0:1. Dadurch wurde die Mannschaft verunsichert und lief nun dem Gegner hinterher. Nach einem Abwehrfehler in der 13. Minute musste der Torhüter des TVL schon das zweite Mal hinter sich greifen. In der 17. Minute stand ein Stürmer des TVL vor dem Tor von Reichenbach, traf aber nur den Pfosten. Nach einem Eckball in der 19. Minute ging der Schuss eines TVL-Angreifers an die Latte. Von dort sprang der Ball zu einem Spieler der Gäste. Dieser leitete einen schnellen Konter ein und überspielte die aufgerückte Abwehr des TVL. Ohne viel Mühe erzielte er dann das 0:3. Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber zum 1:3-Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt lief es dann besser für die Jungs aus der Spargelstadt, viele Chancen wurden heraus gespielt, die jedoch nicht genutzt wurden. Das 1:4 in der 33. Minute war dann das endgültige K.o. für die Jungs aus der Spargelstadt. Drei weitere Tore musste die Mannschaft bis zum Ende der Partie noch schlucken. fh

