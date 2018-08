E1 knüpft an Erfolge an

Lampertheim.Im Pokalvergleich gegen die SG Hüttenfeld erlebten die D-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) beim 2:16 ein regelrechtes Debakel. Die im Altersdurchschnitt etwas älteren Hüttenfelder spielten groß auf und führten bereits nach sechs Spielminuten mit 4:0. Samet Uzer gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4. In die Pause ging es mit 2:7, nachdem Julian Kurpiers den zweiten Treffer des TVL erzielen konnte. Nach den Seitenwechsel verlor der TVL komplett den Faden. Die SG spielt ihre Erfahrung und ihr Alter aus und erzielte weitere neun Tore zum Endstand von 2:16.

Die von den Trainern Thorsten Schott und Nils Wetterauer trainierte E1 des TV Lampertheim hat ihr Saisonauftaktspiel gegen die dritte Vertretung der SG Biblis/Nordheim/Wattenheim mit 4:1 gewonnen. Obwohl wegen den hohen Temperaturen keine Saisonvorbereitung erfolgen konnte, zeigten die Jungs ein gutes Spiel und knöpften an die guten Leistungen der Vorsaison an.

Konter zum Ausgleich

Von Beginn an wurde das Heimspiel von den Hausherren dominiert. Die Gäste wurden immer mehr in die eigene Spielhälfte gedrückt. Nach einem Eckball ging der TV durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. Davon unbeeindruckt schlossen die Gäste einen schönen Konter zum Ausgleich ab. Nach Chancen von Leard Pangjaj und Collin Bauer netzte dann Henry Gräff zum 2:1-Halbzeitstand ein, als er einen Abpraller überlegt mit der Innenseite einschob. Ein weiteres Eigentor der Gäste bescherte den Lampertheimern die 3:1-Führung. Bei einem Rettungsversuch, nach schöner Kombination von Jakob Haaf und Daniel Schröter, war der Gästekeeper chancenlos, nachdem der Verteidiger den Ball abfälschte. Mittelstürmer Anton Thierfelder sorgte aus dem Gewühl heraus für den 4:1 Endstand.

Es spielten Fulvio Miglionico, Noah Hoffmann, Loris Walter, Leandro Schott, Alessio Saitta, Jakob Haaf, Anton Thierfelder, Collin Bauer, Leard Pangjaj, Henry Gräff und Daniel Schröter. fh

