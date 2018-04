Anzeige

Lampertheim.Im Auswärtsspiel beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim unterlag die Fußball-E1 des TV Lampertheim mit 2:6. Trotz einer ordentlichen Leistung und einigen herausgespielten Torchancen musste der TVL den Gastgebern weitestgehend das Spielfeld überlassen.

Zum Auswärtsspiel bei der TSV Auerbach reiste die F1 des TV Lampertheim ersatzgeschwächt an. Auerbach konnte aus den Vollen schöpfen, machte gleich von Anfang an Druck und drängte den TVL in seine Hälfte.

Nach der schnellen Führung von Auerbach versuchte der TVL, ins Spiel zurück zu kommen. Dies gelang nur phasenweise, es wurden nicht alle Angriffe zu Ende gespielt, was Auerbach cleverer ausnutzte und mit 7:1 gewann. fh