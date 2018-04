Anzeige

Lampertheim.Knapp mit 0:1 unterlagen die Fußball-D-Jugendlichen des TV Lampertheim in der Kreisklasse A bei der FSG Bensheim. Die Torchancenbilanz in der ersten Halbzeit war ausgeglichen. Allerdings konnten die Lampertheimer D-Jugend-Spieler nicht mehr aus diesem Spiel holen. Vielleicht lag es am Ende daran, dass der klare Schuss auf das Tor fehlte. Immer wieder gelang es den Jungs von Trainer Rainer Foss und Guido Zeymer, sich bis kurz vors gegnerische Tor durchzuspielen, aber der ersehnte Abschluss fehlte. In der zweiten Halbzeit gingen die Bensheimer in Führung, die auch bis zum Ende Bestand hatte.

Die E2 des TV Lampertheim besiegte den SV Schwanheim mit 5:4. Den besseren Beginn hatten allerdings die Schwanheimer, die mit einem Sonntagsschuss in den Winkel Torwart Noah Hofmann keine Chance ließen. Unbeeindruckt von dem Gegentreffer übernahmen die TVler das Kommando und erkämpften sich gegen die körperlich stärkeren Kinder aus Schwanheim Feldvorteile. Dies nutzte Mittelstürmer Anton Thierfelder zum 1:1-Ausgleich, als er von Leard Pangjaj freigespielt in die freie Ecke schob. Eine Unachtsamkeit in der Lampertheimer Abwehr wurde von den Schwanheimern konsequent zur 1:2-Führung ausgenutzt, die allerdings erneut von Anton Thierfelder kurz vor dem Pausenpfiff ausgeglichen wurde.

Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Schwanheimer wiederum den besseren Start, als ein Weitschuss von der Mittellinie den Weg ins Lampertheimer Tor fand. Das folgende Lampertheimer Offensivfeuerwerk konnten die Gäste nur noch mit teils grenzwertigem Foulspiel stoppen. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte Leandro Schott sicher. Dem gleichen Spieler gelang wenig später der 4:3-Führungstreffer. Kurz vor Schluss überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang den Schwanheimern der Ausgleich. Als sich schon alle Beteiligten mit dem Unentschieden abfanden, schlug der stärkste Lampertheimer, Anton Thierfelder, mit seinem dritten Treffer zu. Nach genialer Vorarbeit via Hacke von Tom Becker vollendete er eiskalt in der Schlusssekunde zum umjubelten 5:4. fh