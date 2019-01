E2-Jugend kickt sich ins Viertelfinale

Lampertheim.Zwei E-Jugendmannschaften aus den Reihen des TV Lampertheim (TVL) wirkten beim eigenen Hallencup mit. Die E1 des TVL ging mit hohen Erwartungen ins Rennen, vermochte diese allerdings nicht zu erfüllen. Im ersten Spiel ging es gegen Concordia Gernsheim. Die Spargelkicker versuchten von Anfang an Druck zu machen und den Gegner in dessen Hälfte festzunageln. Doch Gernsheim spielte clever mit und wartete auf die Fehler des TVL. Nachdem es lange Zeit torlos blieb, wurden die Angreifer des TVL etwas nervöser. Dies machte sich im Spielaufbau bemerkbar, die Bälle gingen zu leicht verloren, und klare Chancen waren Mangelware. Gernsheim nutzte einen Abspielfehler des TVL zwei Minuten vor dem Ende aus und ging mit 0:1 in Führung. Die E1 kämpfte tapfer weiter und wurde auch kurz vor dem Ende mit dem 1:1 belohnt.

Unter Druck

Im zweiten Spiel standen die jungen Kicker schon unter Druck, wollten sie nicht frühzeitig ausscheiden. Die Mannschaft vom TuS Sausenheim war die klar bessere und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Der TVL agierte zu hektisch, das Passspiel war zu ungenau. Nachdem Sausenheim mit 0:1 in Führung ging, versuchte die E1 noch mal alles, um das Spiel zu drehen. Doch am Ende mussten Mannschaft und Trainer mit der 0:1-Niederlage leben.

Gegen den Jugendförderverein Biblis/Nordheim/Wattenheim benötigte der TVL im letzten Gruppenspiel dringend einen Sieg, um die theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen aufrecht zu erhalten. Doch kein Passspiel funktionierte, kein Aufbäumen und kaum Körpersprache waren im letzten Spiel zu sehen. Der Gast spielte taktisch klug und spielte bei eigenem Ballgewinn schnell nach vorne. Am Ende musste sich die E1 mit 0:2 geschlagen geben und wurde somit Letzter in der Gruppe.

Die E2 des TVL konnte dagegen ganz beruhigt in das Turnier gehen, denn als junger Jahrgang hatte das Team überhaupt nichts zu verlieren. Im ersten Spiel ging es gegen die Mannschaft von SC Blumenau 1. Von Anfang an war die E2 das spielbestimmende Team und erarbeitete sich viele gute Chancen. Nachdem die Spargelstädter mit 1:0 in Führung gingen, versuchte Blumenau alles, um das Spiel zu drehen. Doch die E2 nutzte das aus und schaltete schnell um bei Ballgewinn. Die Mannschaft belohnte sich mit dem Treffer zum 2:0-Endstand.

Die Tvgg Lorsch 1 wartete im nächsten Spiel auf die E2. Gleich in den ersten zwei Minuten hatte der TVL drei hundertprozentige Chancen, die alle ungenutzt blieben. Nun kam Lorsch besser ins Spiel und hatte auch die eine oder andere Torchance, doch der TVL-Keeper zeigte an diesem Tag eine gute Leistung. Nachdem beide Mannschaften ihre Chancen nicht genutzt hatten, endete das Spiel entsprechend torlos.

Im dritten und letzten Spiel ging es gegen JFV Bürstadt 2. Beide Mannschaften waren schon vor der Partie für das Viertelfinale qualifiziert. Somit ging es um den Gruppensieg. Bürstadt war die spielerisch bessere Mannschaft und hatte auch gute Chancen. Der TVL versuchte, dagegenzuhalten und mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Doch nach einem Abwehrfehler ging Bürstadt mit 0:1 in Führung. Kurz vor dem Ende musste die E2 noch einen Neunmeter gegen sich hinnehmen und verlor das Spiel mit 0:2.

Spannendes Viertelfinalmatch

Als Tabellenzweiter zog die Mannschaft ins Viertelfinale ein, wo der TVL auf TuS Sausenheim traf. Die Begegnung gestaltete sich spannend. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau nutzte ein Angreifer von Sausenheim die Gelegenheit zum 0:1. Der TVL behielt trotz des Rückstandes die Ruhe und versuchte weiter, durch spielerische Lösungen zum Erfolg zu kommen. Als die E2 zwei Minuten vor dem Ende den Ausgleich erzielte, tobte die Halle. Doch die Freude hielt nicht lange an, ein erneuter Fehler in der Abwehr führte zum 1:2. Nun warf die E2 alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen.

Sekunden vor dem Abpfiff stand ein Angreifer des TVL alleine an der Strafraumgrenze. Doch statt den Ball überlegt ins Eck zu schieben, versuchte man ihn mit aller Gewalt ins Tor zu schießen. Dieser Schuss ging weit über das Tor. Somit war die Enttäuschung groß über das Ausscheiden, auch wenn die jungen Kicker von allen Seiten Komplimente für ihre Leistung erhielten. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019