Egerländer Gmoi feiert in Hofheim

Viele Hofheimer besuchen das Grill- und Maibaumfest vor dem Bürgerhaus. © fh

Hofheim.Auch ohne Maibaum und Tanz wie in den vergangenen Jahren nutzten viele Gäste das traditionelle Grill- und Maibaumfest der Egerländer Gmoi am Feiertag. Ein großes Kontingent an freiwilligen Helfern sorgte dafür, dass die Gäste vor dem Hofheimer Bürgerhaus bestens verköstigt wurden. Frisches Wellfleisch, Hackbraten, Steaks und Pommes waren äußerst gefragt, dazu kühle Getränke und ein im Bürgerhausfoyer aufgebautes Kuchenbüfett. „Es läuft gut“, registrierte die Erste Vorsitzende Rita Sittauer erfreut den Zuspruch der Bevölkerung. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019