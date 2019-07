Ehemaliger Lehrer Walter Lösch tot

Lampertheim.Walter Lösch kannten in Lampertheim ganze Schülergenerationen. In der vergangenen Woche ist der ehemalige Lehrer, der jahrzehntelang auch für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens in Lampertheim verantwortlich war, im Alter von 91 Jahren gestorben.

1950 hatte der Lampertheimer sein erstes Examen abgelegt und begann den Schuldienst in Lampertheim und den umliegenden Ortschaften Hofheim, Hüttenfeld, Neuschloß und Rosengarten. Mit seinen Fächern Mathematik und Sport war Lösch ab 1967 als Volks- und Realschulkonrektor an der Goetheschule tätig. Ein Jahr später übernahm er die pädagogische Leitung an der damaligen Gesamtschule.

Seit seiner Pensionierung 1990 widmete sich der begeisterte Sportler vor allem seinem Hobby, der Leichtathletik. 1943 legte er erstmals das Sportabzeichen ab. Von 1950 bis 2009 nahm er das Deutsche Sportabzeichen in Lampertheim ab. Anlässlich seines 90. Geburtstags hatte Walter Lösch dem Südhessen Morgen, dem er als treuer Leser verbunden war, noch gesagt: „Ich hab’ was erreicht: Ich bin jetzt 90 Jahre alt und gesund“. lex/av (Bild: Nix)

