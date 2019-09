Ehrenbrief für Nunzio Galvagno

Lampertheim.Landrat Christian Engelhardt überraschte jetzt den Lampertheimer Stadtverordneten Nunzio Galvagno mit der Überreichung des Landesehrenbriefs des Landes Hessen.

In seiner Rede würdigte Engelhardt das außerordentliche Engagement Galvagnos in der Lampertheimer Kommunalpolitik und in zahlreichen Vereinen. Bereits mit 21 Jahren übernahm Nunzio Galvagno das Amt des Kassenwartes bei der A.S. Azzurri Lampertheim, seither sei er aus dem Verein nicht mehr wegzudenken – ob als ehrenamtliches Vorstandsmitglied oder auch als jahrelanger Sponsor des Vereins. Engelhardt betonte die Beständig- und Verlässlichkeit dieses Engagements, welches so nicht selbstverständlich sei und auch vom Vereinsvorsitzenden ausdrücklich positiv hervorgehoben wurde.

In der Laudatio erwähnte der Landrat die weiteren Ehrenämter in zahlreichen Lampertheimer Vereinen, der CDU Lampertheim sowie den Einsatz Galvagnos für die Kommunalpolitik als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und die lange Mitarbeit im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist. Sichtlich gerührt und überrascht nahm Nunzio Galvagno den Landesehrenbrief entgegen und bedankte sich für die Ehrung. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019