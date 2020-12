Ehrenplatz im Büro

Lampertheim.In vielen Wohnstuben brennt seit dem dritten Adventssonntag das Friedenslicht. Dank den Pfadfindern ist es auch in Lampertheim angekommen. In Gottfried Störmers Büro hat das Friedenslicht einen Ehrenplatz. Auf einem Sockel leuchtet es von der Fensterbank aus. Erst, wenn in seinem Büro sprichwörtlich die Lichter ausgehen, wandert auch das Friedenslicht mit Sekretärin Heike Daunke nach Hause und kommt am nächsten Morgen wieder. Seit 20 Jahren hat diese Übergabe mit Störmer und seinem Vorgänger Erich Maier Tradition. Die katholischen Sankt-Georgs-Pfadfinder vom Stamm Guy de Larigaudie wollten sich das auch im Corona-Jahr nicht nehmen lassen. Vom Rathauschef gab es Dank und mehrere Geschenke für den Pfadfinder-Nachwuchs.

Das Licht der Kerze, so die Hoffnung, soll auch in dunklen Zeiten symbolisch hell leuchten. „Frieden überwindet Grenzen“, lautet das Motto der Kirche. Schon der Weg des Friedenslichts war beschwerlich. Statt von den großen Aussendungsfeiern in Wien und Mainz mit dem Zug durch Europa zu reisen, legte das Licht den Weg einsam und unbehelligt im Auto zurück. Von einer Autobahnraststätte bei Hemsbach holten es die Pfadfinder aus der Region ab und verteilten es vor der Kirche Mariä Verkündigung. Das Licht, so die Hoffnung der Christen, möge Menschen trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen in Gedanken miteinander verbinden. ksm

