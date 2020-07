Ehrgeizige Ziele bei den Lolas

Lampertheim.Frischer Wind herrscht bei den Handballerinnen der FSG Lola: Nachdem der Frauen-A-Ligist Mitten im Corona-Lockdown seinen neuen Trainer Dieter Petermann (kleines Bild) präsentierte, durfte dieser am vergangenen Donnerstag erstmals seine Mannschaft zu einer echten Trainingseinheit versammeln. Und der erfahrene Coach war vom ersten Eindruck seines neuen Teams sehr angetan.

Es war die erste Einheit der Vorbereitungszeit der Frauenspielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch – und Petermann wollte sich gar nicht lange mit Vorgeplänkel aufhalten: „Ich bin niemand, der viel redet. Ich arbeite lieber mit dem Team“, erklärte er und legte gleich los. Am Ende der intensiven 90 Minuten war der Trainer ebenso zufrieden wie die Spielerinnen. „Man hat gemerkt, dass sie sich in den Wochen zuvor individuell schon fit gehalten haben“, so Petermann. „Es war schon ein sehr ordentliches Pensum, was wir hier absolviert haben, aber ich wollte schließlich auch sehen, was die Spielerinnen drauf haben“, umschreibt der Übungsleiter die erste Einheit, in der die ganze Bandbreite des Handball-Trainings auf dem Programm stand und zum Abschluss eine 20-minütige Laufeinheit durchgezogen wurde.

Zur Erheiterung bei allen Beteiligten trug bei, dass der Coach bereits die Mütter zweier FSG-Spielerinnen trainiert hat: „Ganz zu Beginn meiner Trainerkarriere vor über 30 Jahren habe ich die SSG Bensheim und die TSV Auerbach trainiert“, erzählt Petermann. Und dort hatte er Helga Boulanger, die Mutter von FSG-Spielerin Sonja unter seinen Fittichen, und auch Nina Zink, die Mutter von Nina Kornmann, geborene Zink.

„Noch viel Arbeit“

„Aber ich habe Nina und Sonja schon gesagt, dass ich ihre Kinder nicht mehr trainieren werde“, schmunzelte der 60-Jährige. Gleichzeitig betonte Dieter Petermann, der in der Vergangenheit meist höherklassige Teams bis zur Oberliga coachte, dass noch viel Arbeit auf die FSG Lola wartet, „wenn wir unsere Ziele erreichen wollen“.

Und diese hat der in Roßdorf wohnende Trainer gleich mal recht hoch gesteckt: Nachdem die Mannschaft die vergangene, wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochene Saison, als Schlusslicht beendete, will er die Lolas unter die ersten Fünf führen. „Und vielleicht ist ja auch eine richtige Überraschung drin. Aber das muss man abwarten“, ergänzt der ambitionierte Übungsleiter.

Dass seine neue Mannschaft Potenzial hat, davon ist Petermann überzeugt: „Wir haben eine sehr gute Mischung aus jungen, hoffnungsvollen Spielerinnen und erfahrenen, die zum Teil auch schon hochklassig gespielt haben. Um ein Gerüst von drei, vier Leistungsträgerinnen gilt es eine entsprechend stabile Mannschaft aufzubauen. Wenn uns das gelingt, dann müssen die anderen Teams erstmal an uns vorbeikommen“, so der Trainer. Ganz besonders beeindruckt hat Dieter Petermann der „Teamspirit“: „Es macht Spaß zu sehen, wie sich die Spielerinnen gegenseitig anfeuern, sich Mut machen und aufbauen, wenn etwas nicht geklappt hat. So ein Zusammenhalt ist ein ganz wichtiger Faktor im Handball.“

In der Vorbereitung werden die Lolas in der Regel zweimal pro Woche trainieren, Ende August ist bereits ein viertägiges Trainingslager und Anfang September ein zweitägiges geplant.

Lob für Teamgeist

„Zudem hoffe ich natürlich, dass wir alsbald auch Testspiele absolvieren dürfen. Derzeit ist das in Hessen ja noch nicht erlaubt“, könnte sich Petermann vorstellen, dafür ins Badische auszuweichen, wo bereits Spiele gestattet sind.

Das Ziel des neuen FSG-Trainers ist ganz klar: Am 13. September, wenn die Runde mit der Partie beim TuS Zwingenberg losgeht, soll eine schlagkräftige Truppe auf dem Parkett stehen. „Und das werden wir auch hinbekommen“, ist Petermann zuversichtlich. me (Bild: Petermann)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020