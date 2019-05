Eichen werden mit Insektizid behandelt

Lampertheim.Die Technischen Betriebsdienste der Stadt Lampertheim teilen mit, dass in den kommenden Wochen Eichenbäume auf öffentlichem Gelände zum Schutz gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners behandelt werden. Die Pflanzenschutzmaßnahme erfolgt laut Mitteilung durch eine Fachfirma in Absprache mit den Technischen Betriebsdiensten in den nächsten zwei Wochen – abhängig von der Witterung. Bei dem eingesetzten Mittel handelt es sich um ein biologisches Insektizid, das für den Menschen völlig ungefährlich ist. Es führt bei den Raupen, die durch ihre Brennhaare bei den Menschen starke toxische Reaktionen hervorrufen können, zu einem Fraßstopp, an dem die Tiere schließlich verenden. red

