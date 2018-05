Anzeige

Lampertheim.Der Kreisligavergleich zwischen den B-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) und der Tvgg Lorsch endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber zogen sich in den ersten 40 Minuten weit zurück und überließen den Gästen aus Lampertheim komplett das Feld. Doch der TVL wusste damit nur wenig anzufangen und schaffte es nicht, sich Gelegenheiten herauszuspielen. Lampertheim war immerhin nach Standardsituationen gefährlich, für einen Treffer reichte dies zunächst nicht.

Erst nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas munterer. Das lag zunächst aber vor allem an den Lorschern, die offensiver agierten und den TVL in die eigene Hälfte drängten. Nachdem Lorsch bereits einige gute Möglichkeiten vergeben hatte, gelang ihnen schließlich die verdiente Führung zum 1:0 in der 55. Spielminute. Erst danach wachten die Schwarz-Roten auf und erspielten sich erste gefährliche Situationen. Beim Ausgleich zog Nick Kühr in die Mitte. Der Torhüter von Lorsch konnte den Ball nicht richtig klären, Timo Korb legte quer auf Sebastian Kohl, der mit links in den Winkel traf. In der Schlussphase spielten die Gäste auf Sieg. Safar Sultan hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Torwart der Gastgeber.

Früher Rückschlag für die D1

Aus Sicht der D1-Jugend des TV Lampertheimer war das Spiel in der Kreisliga A gegen Mörlenbach „einfach dumm gelaufen“. Durch einen Torwartfehler gingen die Gäste aus Mörlenbach bereits in der siebten Minute in Führung. Zwar ließen die Jungs von Rainer Foss und Guido Zeymer danach die Köpfe nicht hängen, der Ausgleichstreffer blieb jedoch trotz mehrerer guter Chancen aus.