Ein Baum – (k)ein Traum

Kennen Sie das Märchen von Hans Christian Andersen über den Tannenbaum, der sich wünscht, ein Christbaum zu sein? Einer, der dann tatsächlich in einer warmen Stube in festlichem Glanz erstrahlt und an dem sich die Menschen erfreuen? Der aber, nachdem das Fest vorüber ist, auf dem kalten Hof landet? Diese Geschichte rührt uns bis heute an. Wir haben Mitleid mit dem Baum, der uns und unseren Wünschen nach Mehr so sehr ähnelt – und der, sobald sein größter Wunsch erfüllt ist, merkt, wie sehr ihn dieser Wunsch um seine Zufriedenheit und damit um sein Leben gebracht hat.

Unser Mitleid erregt auch der Baum auf dem Friedrich-Ebert-Platz gegenüber dem Amtsgericht. Wahrscheinlich ist er dazu ausersehen, als Weihnachtsbaum zu dienen, sonst hätte man ihn in diesen Tagen dort wohl nicht aufgestellt. Ansonsten erinnert nicht sehr viel an seine ihm offenbar zugedachte Funktion. Mit seiner Form, seinem struppigen Geäst und seinem eher runden als hohen Wuchs bildet er eine Mischung aus Trauerweide und etwas zu groß geratenem Staubwedel. Keine schönen Vergleiche für einen Weihnachtsbaum – ob er sich das so gewünscht hat?

Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, warum die Wahl der Stadtgärtnerei just auf diesen Baum gefallen ist. Vielleicht hat er ja, so verwuschelt und verstrubbelt im Wald vor sich hin lümmelnd, dort das Mitleid der Stadtgärtner erregt und sie haben sich vorgenommen, dem Baum einmal etwas Besonderes zu gönnen. „Etwas Besseres als den Wald finden wir überall“, mögen sie sich in Anlehnung an ein anderes bekanntes Märchen gedacht haben.

Immerhin: Unser Baum trägt Naturschmuck. Braune Zapfen nämlich. Er braucht also gar nicht mehr behängt und beleuchtet zu werden. Er ist ein ökologisch korrekter Christbaum. Im Wald ist jedes Wildschwein achtlos an ihm vorbeigewetzt. Jetzt kommt er zu Ehren und sogar in die Zeitung. Das hätte sich selbst Hans Christian Andersens Tannenbaum niemals träumen lassen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018