Ein Bürgermeister für Kinder und Jugendliche

Lampertheim.Graffiti-Kunst in Unterführungen, ein Kinderrechtsbaum mit Kummerkasten, ein Kinderbürgermeister und eine Akademie für junge Menschen. Das ist ein Auszug aus dem Aktionsplan, mit dem sich die Stadt nicht nur zur Stärkung der Kinder- und Jugendrechte bekannt hat, sondern sich auch selbst verpflichtet, den 40 Seiten starken Maßnahmenkatalog bis 2023 abzuarbeiten. Dafür hat Lampertheim nun als 20. deutsche und fünfte hessische Kommune das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ erhalten.

Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende des Vereins Kinderfreundliche Kommune (KFK), hält am heimischen Schreibtisch eine Urkunde in die Webcam. Bürgermeister Gottfried Störmer hat das Dokument schon per Post erhalten. Gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt hält er am anderen Ende der Leitung das Objekt der Begierde in die Kamera, die Zuschauer spenden mit einem „Applaus-Emoticon“ virtuellen Beifall in der Videokonferenz. Fertig ist die Siegelübergabe im Corona-Winter 2021.

Das Siegel vergibt der vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) und dem deutschen Hilfswerk getragene Verein KFK mit Sitz in Berlin seit 2012. „Wir vergeben diese Auszeichnung nicht einfach so“, betonte Lütkes. Es brauche echte Anstrengungen. Nach einer SPD-Initiative hat das Stadtparlament im Oktober 2018 für eine Teilnahme gestimmt, Stadt und Verein haben 2019 eine Vereinbarung getroffen.

„Es gab einen Schulterschluss zwischen Politik und Verwaltung“, sagte Störmer. Nach einjähriger Erarbeitungsphase mit zahlreichen Beteiligungsverfahren wie einer Kinderumfrage mit 800 Teilnehmern markiert die offizielle Verleihung nun den Übergang zur Umsetzungsphase. Der Plan enthält konkrete Vorschläge. Störmer und Schmidt gaben unisono das Versprechen ab: „Wir werden den Katalog in den drei Jahren vollständig abarbeiten“.

Gegen Angsträume will die Verwaltung mit Graffiti-Kunst arbeiten. Ein hauptamtlicher Mitarbeiter soll als eine Art „Kinderbürgermeister“ zentraler Ansprechpartner und Vertrauensperson für junge Menschen sein. Besondere Beachtung erhalten auch Kindertagesstätten und Schulen, die schon bei der Planerarbeitung mitgewirkt haben. Dort sollen Informationskoffer zur Prävention bereitgestellt werden. Das Programm beinhaltet Fortbildungslehrgänge für pädagogisches Personal und Verwaltungsmitarbeiter.

Die Stadt verpflichtet sich ferner zur kommunalen Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention – als ersten Schritt hat man die Berücksichtigung der Kinderrechte und das Vorrecht des Kindeswohls in das Verwaltungsleitbild aufgenommen. Die Stadt will außerdem den Kinderstadtplan neu auflegen, das Schulwegesystem weiter überarbeiten und sowohl Homepage als auch Bürgerportal „Sag’s doch mol“ kindgerecht anpassen.

Von den Sachverständigen des Vereins, die nach Sichtung des Aktionsplans für eine Aufnahme Lampertheims gestimmt hatten, gab es dafür viel Lob. Sie bezeichneten den Maßnahmenkatalog als „sehr ambitioniert“ und „eindrucksvoll“. Sie werden die Stadt beim dreijährigen Prozess begleiten und die Umsetzung prüfen. Sonderlob erhielt Lampertheim für seine „vorbildliche Beteiligung von Jugendlichen“. Der bereits bestehende Jugendbeirat war in die Planungen integriert, die Mitglieder erhalten nun regelmäßig Fortbildungen. Als Ergänzung dazu hat die Stadt mit dem „Achterrat“, bestehend aus den Schulklassen der achten Jahrgangsstufe, ein weiteres Beteiligungsforum geschaffen. Mit der Verknüpfung von Kinderbeteiligung und politische Bildung habe die Spargelstadt einen „besonderen Akzent“ gesetzt.

„Wir verlieren keine Zeit“, versprach Marius Schmidt. In das Vorhaben investiert die Verwaltung nicht nur personellen und ideellen Aufwand, sondern auch Geld. Die Begleitung durch den Verein kostet rund 4000 Euro jährlich, die Maßnahmen selbst rund 6000 Euro. Nach drei Jahren kann die Verwaltung entscheiden, ob sie diesen Prozess verlängern möchte. Für Marius Schmidt hat das Siegel nicht nur für Kinder einen Wert, sondern auch für die gesamte Stadt in ihrer Außenwirkung. „Als Wohnort steht uns das gut zu Gesicht“, findet er. Auch für die Bürger hat das einen Vorteil: In drei Jahren müssen sowohl Schmidt als auch Störmer sich an ihren Versprechen messen lassen. ksm

