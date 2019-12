„Ein Drittel unserer Klientel sind Kinder“

Lampertheim.Das Diakonische Werk Bergstraße ist als Träger für die Tafel Lampertheim mit ihren drei Ausgabestellen in Bürstadt, Rimbach und in Lampertheim selbst zuständig. Etwa 180 ehrenamtliche Helfer kümmern sich darum, dass nicht mehr verkäufliche, aber einwandfreie Lebensmittel an mehr als 1500 bedürftige Menschen weitergegeben werden. Als Tafelkoordinatorin ist die frühere selbstständige Unternehmensberaterin Ute Weber-Schäfer unter anderem für Abläufe und die Planung zuständig.

Frau Weber-Schäfer, seit Jahren diskutieren wir in Deutschland über soziale Ungleichheit und Armut. Wie erleben Sie den Alltag bei der Tafel Lampertheim?

Ute Weber-Schäfer: Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Ausgabestellen aber auch wir im Diakonischen Werk nehmen wahr, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weiterhin öffnet. Obwohl es im Land während der vergangenen zehn Jahre einen regelrechten Wirtschaftsboom gab, ist die Zahl unserer Kunden gewachsen. Noch 2012 erhielten etwa 1100 Menschen Lebensmittel in unseren drei Ausgabestellen. Aktuell liegt die Zahl bei etwa 1500.

Wie viele Bedürftige kommen in die Ausgabestelle in Lampertheim?

Weber-Schäfer: Es handelt sich um etwa 450 Menschen, die insgesamt in 189 Haushalten leben. Das erschreckende daran ist, dass sich darunter etwa 150 Mädchen und Jungen befinden. Mit anderen Worten. Etwa ein Drittel unserer Klientel in Lampertheim sind Kinder.

Das ist eine erschreckende Zahl.

Weber-Schäfer: Das ist es. Und deshalb ist es auch gut, dass die Tafeln den Familien helfen, Ausgaben für Lebensmittel geringer zu halten. Es gibt Eltern, die müssen auf jeden Euro achten und sich eine Neuanschaffung vom Mund absparen. Gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge mit den Kindern sind nicht immer zu finanzieren.

Wie ist es Ihrer Meinung nach zu erklären, dass die Zahl bedürftiger Menschen in einem der reichsten Länder weltweit steigt?

Weber Schäfer: Nach unseren Beobachtungen hat die steigende Zahl der Bedürftigen auch damit zu tun, dass wir in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa haben. Viele Frauen oder Männer müssen wegen ihres geringen Einkommens zusätzlich Geld beim Jobcenter beantragen. Abgesehen davon – so zumindest ist unser Eindruck – kommen auch immer mehr Senioren aufgrund einer zu geringen Rente in unsere Ausgabestellen. Oftmals handelt es sich etwa um Menschen, die wegen einer Krankheit zu Frührentnern wurden oder aufgrund von häufig unterbrochenen Arbeitsbiografien weniger Geld in die Rentenkasse einzahlen konnten.

Können Sie eine Zahl dazu nennen?

Weber-Schäfer: Der Anteil der Senioren liegt bei etwa 17 Prozent der Haushalte, die die Tafel nutzen. Wir vermuten, dass es darüber hinaus viele ältere Menschen gibt, die ein sehr geringes Einkommen haben, sich aber für einen Besuch bei der Tafel schämen. Deshalb machen wir uns gemeinsam mit den Tafelteams immer wieder Gedanken darüber, wie wir diese Menschen noch besser ansprechen und erreichen können.

Haben die steigenden Zahlen auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren mehr geflüchtete Menschen als früher zu uns gekommen sind?

Weber-Schäfer: Nein, so einfach ist es nicht. Natürlich gab es einen besonders hohen Wert im Jahr 2016, nachdem so viele Menschen zu uns kamen. Damals erhielten insgesamt etwa 1700 Menschen Hilfe von unseren drei Ausgabestellen. Aber das liegt hinter uns. Viele dieser Menschen haben mittlerweile selbst Jobs gefunden oder befinden sich in Ausbildung. Einige geflüchtete Frauen und Männer arbeiten mittlerweile selbst bei uns als ehrenamtliche Helfer mit.

Im vergangenen Jahr hatte die Essener Tafel vorübergehend keine Migranten mehr aufgenommen. Begründet wurde das damit, dass Flüchtlinge und Zuwanderer angeblich ältere und alleinstehende Tafelkunden verdrängen würden.

Weber Schäfer: Wir sind so organisiert, dass die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten einen Termin in unseren Ausgabestellen haben. Auf diese Weise lässt sich langes Anstehen in einer Schlange vermeiden. Gleichzeitig können wir unserem Grundsatz treu bleiben, wonach jeder Mensch auf Hilfe hoffen kann. Wer bedürftig ist, ist bedürftig. Es spielt keine Rolle, woher er kommt und welche Sprache er spricht. Dabei ist es unser Ziel die Waren in den Tafeln möglichst gerecht zu verteilen, egal wie viele Menschen auch kommen.

Der Dachverband der deutschen Tafeln fordert staatliche Unterstützung für die Verteilung von gespendeten Lebensmitteln an Bedürftige. Was halten Sie davon?

Weber-Schäfer: Die Forderung nach einer staatlichen Grundfinanzierung würde die Tafelarbeit normalisieren. Statt aber zur Normalisierung von Armut und Ausgrenzung beizutragen, wollen wir deutlicher auf Ursachen und Hintergründe von Armut hinweisen. Die Grundidee der Tafel ist das bürgerschaftliche Engagement, das losgelöst von staatlichen Strukturen funktioniert. Unser wichtigstes „Kapital“ bei der Tafel sind die engagierten Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich betätigen.

Gibt es Probleme bei der alltäglichen Arbeit?

Weber-Schäfer: Wir brauchen bei der Tafel zurzeit dringend noch Helfer für den Transport der Lebensmittel benötigen. Dabei geht es nicht nur um Helfer mit Führerschein, sondern auch um Beifahrer, die zupacken können. Das Tafelteam würde sich über Verstärkung freuen.

