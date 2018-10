Lampertheim.Handwerkliche Qualität und eine Vielfalt von Exponaten waren die wichtigsten Kriterien, nach denen die Organisatorinnen Waltraud Ueberle, Rosi Schlesinger und Monika Holz die 30 Aussteller für ihren 9. Bauernmarkt mit Kunsthandwerk auswählten. Ihr Konzept ging am Sonntag auf: Der Bauernmarkt wurde ein Besuchermagnet.

Die Biedensandstraße und die Bauernhöfe von Edyta und Heinz Karb sowie Gerd Knecht verwandelten sich in eine attraktive Kunstmeile. Auf dem Kreuzhof sorgten die Familie Karb und ihr Team für ein lukullisches Verwöhnprogramm. Weil auch ein ansprechendes Mitmach-Programm für Kinder angeboten wurde, konnte der Markt ein Fest für die ganze Familie werden.

Bei Bilderbuchwetter strömten mehr als 2000 Besucher zum Bauernmarkt und genossen uneingeschränkt das bunte Ambiente. Der Hochsommer im Herbst lud zum ausgiebigen Bummeln über den Markt und zum Schlemmen im Freien ein. Am Vormittag übernahmen Bürgermeister Gottfried Störmer und die Trommelgruppe der Lampertheimer Landfrauen die Eröffnung. „Es ist eine Veranstaltung, die uns sehr lieb geworden ist“, betonte der Verwaltungschef. Er dankte den Landwirten für die Bereitstellung ihrer Höfe, den Kunsthandwerkern für die Präsentation ihrer Unikate, den Standbestückern, dass sie ihre Ware anboten und dem Organisationsteam für dessen Arbeit. Die Veranstaltung sei mit Liebe zum Detail vorbereitet worden.

Dann war es an den Landfrauen, die Eröffnung durch mitreißende Rhythmen zu bereichern und mit ihrem Trommeln noch mehr Lebensfreude aufzubauen. Mit ihren Perkussionsinstrumenten, die ihren Ursprung in Afrika haben, spielten sie die Stücke „Aus dem Senegal“, „Rumba“, „Jin-Go-Lo-Ba“ und „Noubi“. Die Begeisterung der trommelnden Landfrauen übertrug sich auf die Besucher.

Einige der Kunsthandwerker ließen sich beim schöpferischen Arbeiten zuschauen. Darunter der Holzschnitzer Helmut Weiß, der an seinem Gitarren-Projekt aus Eschenholz werkelte. Der Korbmacher Oliver Kalb führte das alte Handwerk des Stühle- und Korbflechtens vor und entzückte die Marktbesucher mit seinen Produkten, einer großen Bandbreite an Körben. Ulrike Biegi aus Hofheim bot nicht nur ihren Schmuck an, sie leitete auch Kinder an, aus kunterbunten Kunststoffperlchen Ketten und Armbänder zu fädeln. Vor ihrem Seifenstand hatte Marion Thiel ein Schild mit dem Hinweis aufgestellt: „Mitmachaktion für Kinder und Erwachsene – Handgesiedete Pflanzenölseifen.“

Turnerin aus Seife

Schon bald hatte sich die vierköpfige Familie Strauß an das Herstellen ihrer eigenen Seife gemacht. Sie raspelten und formten. Tochter Marie ist Leistungsturnerin und wollte deshalb auch solch eine Sportlerin aus Seife entstehen lassen. Der Renner unter den Seifen sei die Rasierseife, erklärte Thiel. Die Männer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen, keine Chemie auf die Haut zu bringen, um Hautreizungen zu vermeiden, so die Seifenfrau.

Auch das Kinderschminken stand bei den kleinen Marktbesuchern hoch im Kurs. Amanda Mensah verzauberte die dreijährige Emilia in eine Hello Kitty Figur und Jana Kramer die sechsjährige Lelia in einen Tiger. Auch die niedlichen Kuscheltiere von Kunsthandwerkerin Rosi Schlesinger ließen die Herzen der Kinder höher schlagen. Gleich neben den frechen Kobolden warteten Apfelwichtel auf Käufer. Die kleine Jule war von den zauberhaften Feen fasziniert und überglücklich, als sie solch ein Fabelwesen in ihren Händen hielt. Für Leseratten hatte Andrea Reis aus Biblis Leseknochen genäht, um eine gesunde Haltung beim Lesen zu fördern.

Besucher Werner Müller aus Siedelsbrunn probierte am Stand der Imkerei Wiegand Kastanienhonig, befand ihn für exzellent und kaufte ein Glas. Originell sind die Holzarbeiten von Willi Ueberle. Seine Massivholztische und Skulpturen wurden bewundert. Prächtige Glasobjekte als Hingucker präsentierte der Bibliser Glaskünstler Heinz Schader, und hübsche Kreationen aus Stoff fertigte Ewelina Nowakowska. Ihre Exponate stellten den Wandel der Jahreszeiten dar: von Tulpen über Kürbisse bis hin zu Weihnachtsbäumchen. Als allerliebst wurde auch der Wandschmuck, die witzigen Bilder mit Kieselsteinchen von Anita Hauck aus Worms-Heppenheim, empfunden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.10.2018