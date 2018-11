Ein Foto mit den Stormtroopern

Lampertheim.Einen galaktischen Sternenabenteuer-Nachmittag erlebten die Kinder in der Stadtbücherei Lampertheim. Dort fand ein Aktionstag rund um das Thema „Star Wars“ statt. „Heute ist der bundesweite Vorlesetag. Das haben wir zum Anlass genommen, dieses Event zu machen“, erklärte Barbara Burkhardt von der Stadtbücherei. Mit 20 Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren waren alle Karten ausverkauft, und in der Bücherei wimmelte es vor aufgeregten Star-Wars-Fans, die darauf warteten, für drei Stunden in ein anderes Universum abtauchen zu können.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es auch schon los. Die vier Helfer der Stadtbücherei teilten die Kinder in vier Gruppen ein. Während sich die einen in der Yoda-Gruppe fanden, kamen die anderen in die Chewbacca-Gruppe. Dazu gab es auch noch eine Sith- und eine R2D2-Gruppe. „Am Ende des Tages wisst ihr alles über Star Wars, was ihr wissen müsst“, verkündete Projektleiter Alexander Weiß. Danach fiel endlich der Startschuss. Gemeinsam mit ihren Gruppen konnten die Kinder ihr Können und Wissen zum Thema an vier Stationen unter Beweis stellen.

Ein Quiz als erste Station

An der ersten Station wartete ein Quiz auf die Experten, das mit Hilfe von Büchern beantwortet werden musste. Dabei war zum Beispiel gefragt, wo die Ewok leben oder wie Han Solos Raumschiff heißt. An der zweiten Station waren ebenfalls die Kenntnisse der Spezialisten gefragt, denn es galt, einen Lückentext zu füllen. Etwas weniger Wissen, aber dafür umso mehr Konzentration war an der dritten Station gefragt. Dort wurden mit dem Gadget „Makey Makey“ Star-Wars-Spiele simuliert. Es handelt sich dabei um eine Platine, mit deren Hilfe ein Controller für Videospiele nachgestellt werden kann. „Das funktioniert eigentlich wie Super Mario, nur im Star-Wars-Universum“, erklärte Weiß den Kindern.

Ordentlich Bewegung kam an der vierten Station ins Spiel, an der die Gruppen verschiedene Spiele spielten. Neben Zeitungstanz war dabei das Spiel mit dem Todesstern besonders beliebt. Der Todesstern – ein mit Aluminiumfolie verkleideter Luftballon – musste dabei im Kreis umher gegeben werden, solange die Musik lief. Stoppte die Musik, durfte man den Todesstern nicht mehr in der Hand halten oder schied aus. Besonders geschickt stellte sich dabei die achtjährige Hailey an, die als einziges Mädchen zum Star-Wars-Nachmittag gekommen war. „Ich mag Star Wars. Am besten gefällt mir R2D2, der macht immer so lustige Geräusche“, erzählte sie stolz.

Lichtschwerter gebastelt

Im Anschluss an die Stationen bastelten alle gemeinsam Lichtschwerter aus Schwimmnudeln, mit denen dann Geschicklichkeitsspiele veranstaltet wurden. So mussten die Kleinen beispielsweise den Todesstern mit Hilfe ihres Lichtschwertes in einen Eimer befördern. Ein besonderes Highlight war die Überraschung, die die Stadtbücherei für die Kinder organisiert hatte. Eine Lokalgruppe der Organisation „Sci-Fi 4 Charity“ kam verkleidet in die Bücherei. Gemeinsam mit den Stormtroopern konnten sich die Kinder fotografieren lassen und so eine Erinnerung an den Nachmittag mit nach Hause nehmen. av

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018