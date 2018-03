Anzeige

Hüttenfeld.Ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelang der ersten Herrenmannschaft der Hüttenfelder Tischtennisabteilung: Das Team setzte sich hauchdünn mit 9:7 gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga, TSV Ellenbach, durch. Für das zweite Herrenteam lief es bei seiner 6:9-Niederlage in Zwingenberg weniger gut. Mit 6:4 gewannen die A-Schüler das Spitzenspiel gegen den Nachwuchs der SG Wald-Michelbach und befinden sich drei Spieltage vor Ende der Spielzeit auf Meisterschaftskurs.

Bezirksliga, Gr. 1: SGH I – TSV Ellenbach 9:7

Vor den Augen von rund dreißig Zuschauern im Hüttenfelder Bürgerhaus lieferten sich beide Teams, die sich nach mehreren Aufeinandertreffen in den vergangenen Jahren bestens kennen, einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand gelang es der SGH um Kapitän Matthias Thomas zunächst, sich mit 7:4 abzusetzen, ehe die Ellenbacher zum 7:7 ausgleichen konnten. Wieder einmal Verlass war auf Ersatzmann Robin Gumbel, der sich in sein zweites Einzel nach verlorenem ersten Satz hineinkämpfte und sein Team durch einen 3:1-Satzerfolg mit 8:7 wieder in Führung brachte. Diese Vorlage nutzten die Spitzenspieler der SGH, Gwen Steier und Malte Böck, und setzten sich im Entscheidungsdoppel mit 3:1 durch. Dies bedeutete das 9:7 zugunsten der Hüttenfelder.

Mit dem Sieg konnte sich die SGHE I im Abstiegskampf der Bezirksliga gehörig Luft verschaffen: Obgleich das Team vor und nach dem Spieltag den dritten Tabellenrang innehat, ist das Tabellenmittelfeld so eng beisammen, dass ein Fall auf den achten Platz, der die Abstiegsrelegation zur Folge hat, durchaus noch möglich gewesen wäre. Da der Vorsprung der Grün-Weißen auf den achten Rang inzwischen sechs Punkte beträgt, ist der direkte Klassenerhalt vier Spieltage vor Saisonende sehr wahrscheinlich.