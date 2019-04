„Ein guter Weg, die Kultur zu erleben“

LAMPERTHEIM/BÜRSTADT.Der April, der macht, was er will. So verhießen auch am Sonntagmorgen dunkle Sturmwolken nichts Gutes für die achte Spargelwanderung zwischen Lampertheim und Bürstadt. Doch bis auf einen viertelstündigen Hagelschauer blieben die Wanderer auf der 4,4 Kilometer langen Strecke von Wetterkapriolen weitestgehend verschont. So genossen erneut Tausende Besucher einen Tag im Zeichen von Kulinarik und Mitmachaktionen für die ganze Familie rund um Spargel und Erdbeeren.

Die erfahrenen Landwirte entlang des Feldwegs vom Lampertheimer Vogelpark über die Gärtnersiedlung bis zum Boxheimer Hof waren für jede Wetterlage gewappnet. Die Bauern Billau, Steinmetz, Strauß und Schmidt boten auf Lampertheimer Seite Platz in ihren Hallen oder in großen Zelten am Wegesrand an. Regencapes und Schirme zierten am Morgen noch das Bild, und bei weniger als zehn Grad erwachte die Wanderung erst langsam zum Leben.

„Mir macht das Wetter nichts aus“, sagte der vierjährige Nick grinsend unter seiner Kapuze und sprang fröhlich zwischen den Hagelkörnern umher. Sicherheitshalber hatten er und seine Familie Regenschutz dabei. Ein bestimmtes Ziel dagegen nicht. „Wir laufen einfach mal drüber“, erklärte Mutter Sabrina Schneider. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer blieb den Prognosen zum Trotz gelassen und versicherte bei seinem Aufbruch: „Das Wetter hält!“

Besucher aus den USA

Die meisten Ausflügler zog es aber erst gegen Mittag ins Freie, als sich doch noch die Sonne zeigte. Den Rekordbesuch aus dem vergangenen Jahr könne man zwar nicht wiederholen, vermuteten die Veranstalter, an die 20 000 Menschen könnten es angesichts der vollen Feldwege am Nachmittag aber gewesen sein. „Wir machen den Erfolg nicht an einer Zahl aus, sondern an den Gesichtern“, sagte Manfred Scholz von der Stadtverwaltung. Und die zeigten viel Freude. Flanieren, Entspannen und Genießen war angesagt. „Wie ein Streetfood-Festival mit regionalen, hochwertigen Produkten direkt auf dem Feld“, fand ein Besucher. Einige Teilnehmer waren weit angereist. Wolfgang Kuhn aus Kaiserslautern kennt die Veranstaltung durch seine Lampertheimer Schwester. Er wolle die Spargelstadt in der ganzen Welt bekannt machen, sagte er lachend. Gleich fünf Begleiter aus den Vereinigten Staaten hatte der 52-Jährige mitgebracht. Mit der Frage „Was hat Lampertheim der Welt zu bieten?“, ging es an die Stände der Landwirte, die meist im Abstand von wenigen, hundert Metern aufgebaut waren. Und schon an der zweiten Station waren sich seine um Kaiserslautern stationierten Begleiter einig: „A lot!“ (Viel!)

„Gutes Essen und ein guter Weg, die Kultur zu erleben“, fand Jeffrey Beerer aus Philadelphia. Durch solche Veranstaltungen lerne man das Leben, die Atmosphäre und auch die Landschaft kennen. Besonders gut gefalle ihnen die familienfreundliche Atmosphäre, ergänzte April Mayer. Besonders hatte es ihnen das Königsgemüse angetan. Denn aus den USA kennen sie nur kleine, grüne Spargel. Neben allen erdenklichen kulinarischen Versionen von Spargel und Erdbeeren – ob auf der Pizza, in der Bratwurst, zum Eis oder als Spargelwein – gab es aber auch viel Wissenswertes über die Produkte. Ein Lehrpfad am Weg erklärte Besuchern alles über Dill, Minze, Pimpinelle oder Rollrasen. Dazu bot Schmidt Gemüsebau Führungen zu Spargel- und Erdbeerernte an, Landwirt Billau stellte seine Maschinen aus. An der dritten Station konnten Besucher mit Gerd Strauß und seiner Tochter Leonie sogar selbst Spargel stechen. „Ganz schön anstrengend“, fand so mancher.

Veranstaltung hat „Kultstatus“

Zum Verweilen luden neben dem Essen zahlreiche Lounges auf Rasenflächen und mehrere Bühnen mit Live-Musik ein, wo auf halber Strecke am Vormittag auch die Veranstaltung offiziell eröffnet wurde. Für Energieried-Geschäftsführer und Hauptsponsor Frank Kaus war klar: „Die Spargelwanderung hat Kultstatus.“ Landrat und Schirmherr Christian Engelhardt sprach von einem Dreiklang aus den Produkten Spargel und Wein sowie der zugehörigen Kultur. „Das liegt uns am Herzen, dafür müssen wir aber streiten“, sagte er und schickte eine politische Botschaft hinterher. „Gemeinsam gegen die Pläne der Bahn und ihre Trasse mitten durchs Ried!“, so sein Appell. Passend dazu trugen die politischen Vertreter aus Kommunen, Land- und Bundestag „Stoppt Trasse C“-Aufkleber.

In Vertretung der Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader lobte Erster Stadtrat Walter Wiedemann die Zusammenarbeit zwischen den Städten. Neben den Bereichen Ordnungs-, Kulturamt und Bauhöfe waren auch das THW, die Feuerwehr und das DRK entlang der Strecke präsent.

Und auch Besuch aus dem hohen Norden gab es: Mareike Thiedeitz war mit der befreundeten Bergsträßer Weinkönigin Carolin Hillenbrand angereist. Sie fand die Wanderung „klasse“. Aber die Spargel im Norden seien mindestens genauso gut, lautete ihre Einschätzung. Diese Herausforderung nahmen die Lampertheimer Landwirte gestern gerne an und bewiesen das Gegenteil.

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019