Ein Herz für erkrankte Kinder

Lampertheim.Am Samstagabend wurde die Premiere des Mundartstückes „In Moann schbeeld variggd“ der Volksbühne Lampertheim gefeiert (wir haben berichtet). Bevor Regisseur Michael Tschirner mit der großen Glocke zur Vorstellung rief und sich der Vorhang in der ehemaligen Notkirche öffnete, überreichten die Volksbühnen-Mitglieder, Vorsitzender Klaus Jenner, Vorstandsmitglied Jula Bischof, Angelika Jenner und der Geschäftsführer Gerhard Baum dem Verein Aktion für krebskranke Kinder Heidelberg einen Scheck über 3000 Euro.

Der Vereinsvorstand war von den Mundartakteuren zur Jubiläumsveranstaltung, 40 Jahre Mundart, eingeladen und vom Volksbühnen-Vorsitzenden begrüßt worden. Die meisten Spenden des Amateurtheaters gingen seit 33 Jahren an die Kinder-Krebshilfe Heidelberg, erklärte Klaus Jenner. Außerdem bestehe seit 24 Jahren eine Patenschaft mit dem Kinderplaneten, der Geschwisterbetreuung im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Kinderklinik am Universitätsklinikum Heidelberg, unter der Trägerschaft des Vereins Aktion für krebskranke Kinder.

Die Vorsitzende des Vereins, Stefanie Baldes, unterstrich die Wichtigkeit der Einrichtung und der Spenden. Jährlich erkrankten in Deutschland rund 2000 Kinder und Jugendliche an Leukämie oder bösartigen Tumoren. Durch die enormen Fortschritte in der Medizin könnten heute nahezu 80 Prozent der Erkrankten erfolgreich behandelt werden. Die schwere Erkrankung der Kinder und Jugendlichen erfordere die ganztägige Anwesenheit von mindestens einem Elternteil. Aber den Geschwistern fehlten dann die Eltern zu Hause. Damit auch die gesunden Geschwister gut betreut werden, helfe die Einrichtung Kinderplanet.

„Wir haben schon über 100 000 Euro an die Kinderkrebshilfe gespendet“, erläuterte Volksbühnen-Geschäftsführer Die Volksbühne habe mehr als 500 000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. „Darauf dürfen wir stolz sein“, bekräftigte Baum. „Und wir sind stolz auf unser Team, denn durch ihr Engagement können wir spenden“, betonte Jenner. Die Premieren-Besucher ließen die sozial arbeitenden Vereine mit kräftigem Applaus hochleben und am Schluss der Vorstellung gab es stehenden Beifall für die Bühnenakteure. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019