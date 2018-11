„Ein hochverdienter Sieg“

Lampertheim.Die Handball-A-Jugend des TV Lampertheim bewältigte erfolgreich die Auswärtshürde beim TV Büttelborn mit 34:19 und bleibt mit zwei Punkten Rückstand dem Bezirksoberliga-Tabellenführer HSG Langen/Egelsbach auf den Fersen. Wie vom Trainergespann Thorsten Jakob und Michael Unger in der Ansprache vor dem Spiel gefordert, starteten die Spargelstädter furios in die Partie.

Nicolas Kern mit drei und Daniel Frei mit zwei Treffern erspielten eine schnelle 5:0-Führung bis zur siebten Spielminute. Dann allerdings konnten die Turner die Konzentration nicht aufrecht erhalten, der Gastgeber kam etwas besser in die Partie und konnte aufgrund einer schlechter werdenden Chancenverwertung der Lampertheimer auf 8:5 Tore verkürzen.

Dann lief es bei den TV-lern aber wieder besser. Mit einem Sieben-Torelauf zum Zwischenstand von 15:5 in der 26. Spielminute und einer Halbzeitführung von 18:9 war die Vorentscheidung gefallen. Die Gastgeber, die in den vergangenen Runden immer mit den Turner auf Augenhöhe agierten, waren weder spielerisch noch kämpferisch in der Lage Paroli zu bieten. Lediglich die schwache Chancenverwertung der Turner verhinderte bereits zur Halbzeit eine noch deutlichere Führung. Das Lampertheimer Trainergespann gab wieder allen Spielern genügend Einsatzzeiten um sich zu bewähren.

Nick Kühr trifft in 47. Spielminute

Auf der Rückraummitteposition konnte sich im zweiten Abschnitt Nick Kühr aus der B-Jugend mehrfach mit gelungenen Aktionen auszeichnen, von der eine in der Vorlage zu einem Kempa-Tor durch Mitspieler Daniel Frei seinen Höhepunkt fand. Das Ziel der beiden Trainer ist es, den Nachwuchsspieler als Entlastung für den etatmäßigen Spielgestalter Tim Pfendler an das A-Jugendniveau heran zu führen. Dies brachte keinen Bruch in das Spiel der Turner.

Nick Kühr konnte in der 47. Spielminute mit einem Tor aus dem Rückraum eine 16-Tore-Führung herauswerfen. Den sicheren Sieg im Fokus ließ die Konzentration dann aber doch etwas nach, was Büttelborn zur Ergebniskosmetik nutzen konnte. Letztendlich stand am Ende ein verdienter 34:19-Start-Ziel-Sieg für die Lampertheimer Nachwuchshandballer.

„Heute steht ein hochverdienter Sieg für meine Jungs zu Buche“, sagte Trainer Thorsten Jakob. Damit hatten es sich Einzelne verdient, am Tag darauf auch bei den Aktiven eingesetzte zu werden. Die Integration des Nachwuchses scheint jedenfalls beim TV Lampertheim zu funktionieren, denn mit Tim Pfendler, Alex Kühr, Robin Kettler und Daniel Frei spielten vier Spieler am Tag darauf auch bei den Herren tragende Rollen.

Entscheidende Heimspiele

„Im Training müssen wir ein besonderes Augenmerk auf unsere Chancenverwertung legen, denn hier haben wir noch deutliches Verbesserungspotential und nach dem Spiel gegen die TG Eberstadt stehen die für die Meisterschaft entscheidenden Heimspiele gegen die HSG Führt/Krumbach und die JSG Langen/Egelsbach auf dem Spielplan“, so Trainer Jakob.

In Büttelborn kamen zum Einsatz: Jonas Hofmann und Marc Schäfer im Tor, Sören Fetsch (4), Nick Kühr (4), Wim Größler (5/1), Robin Kettler (1), Nicolas Kern (6), Tim Pfendler (4), Tobias Hedderich (2/1), Alex Kühr, Moritz Müller (2) und Daniel Frei (6). fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018