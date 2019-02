Ein Konzert wie „ganz großes Kino“

Lampertheim.„Das Konzert der Sängerin Louisa Yalden und des Pianisten Dias Karimov ist ganz großes Kino“, sind sich die Premierenbesucher einig. Yalden ist in Hüttenfeld aufgewachsen und hat deshalb in der Spargelstadt eine eigene Fangemeinde. Besonders stolz ist der Gastronom der Musiker-Initiative-Lampertheim (MIL), Herbert Kunzmann, denn Louisa ist sein Patenkind. Für die Sopranistin ist „Operette sich wer kann!“ eine Möglichkeit, die Facetten ihres Stimmreichtums hören zu lassen. Mit ihrem klaren und leuchtenden Sopran, inklusive der Höhensicherheit und der Leichtigkeit hohe Partien zu meistern, begeistert die Wahl-Frankfurterin bei der Veranstaltung der MIL und „cultur communal“ im Schwanensaal.

In den dargebotenen Musikstücken, ob Arien aus Opern und Operetten oder Kostproben aus Musicals, drückt sie ganze Lebensgefühle aus. In diesen Genres ist sie zu Hause. Ihre Bewegungen sind voller Eleganz und ihre Moderation humorvoll. Yalden ist bühnenerfahren und beherrscht ihre Partien mit bewundernswertem schauspielerischen und tänzerischen Talent.

In zahlreichen Shows war die Sängerin schon weltweit unterwegs. Sie hat klassischen Gesang am Konservatorium Maastricht studiert, sang im Chor von André Rieu und eroberte die Bühne auf der MS Albatros. „Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Abend“, empfiehlt sie den rund 100 Besuchern im Schwanensaal.

Pianist pendelt zwischen Stilen

Musikalische Unterstützung erhält Yalden von Pianist Dias Karimov. Er ist in Russland geboren und gehört zu einer traditionsreichen Musikerfamilie an. Karimov ist erfolgreicher und kreativer Konzertpianist. Noch während des Klassikstudiums wurde sein Interesse für unterschiedliche Musikrichtungen geweckt, besonders für Jazz. Deshalb pendelt er zwischen den Stilrichtungen. Auf der Schwanensaal-Bühne begleitet er Yalden und spielt später solistisch eine Klaviersonata, basierend auf einer Komposition von Ludwig van Beethoven, aber in seiner eigenen Karimov-Version. Sein Spiel ist vielseitig, resolut und zugleich grazil.

Louisa Yalden lebt in den Rollen ihre Wandlungsfähigkeit aus und setzt dementsprechend ihre wohlklingende Stimme ein: mal mädchenhaft hell, wie in der Rolle des Ännchen aus der Oper „der Freischütz“ von Carl Maria von Weber: „Kommt ein schlanker Bursch gegangen“, und mal vor Liebesglück aufgedreht: „I Could Have Danced All Night“, der englischen Version von „My Fair Lady“.

Im Jahr 2014 durfte Yalden die Jenny in der Dreigroschenoper von Kurt Weill verkörpern. Diese Rollenbesetzung hat sie zu einem noch größeren Fan des Komponisten gemacht. Sehnsüchtig singt sie „Ein Häuschen im Grünen“ aus „Der kleine Horrorladen“ und träumerisch „Over The Rainbow” aus der Filmmusik zum Musical-Film „Der Zauberer von OZ“.

Die Besucher im Schwanensaal sind restlos begeistert. Mit langanhaltendem Applaus danken sie den Bühnenakteuren und Helmut Wehe an der Technik. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019