Ein Leben, das Ehrfurcht weckt

Lampertheim.Am 2. Februar 1945 wurde Alfred Delp in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee hingerichtet. Delps Heimatgemeinde, die Pfarrei St. Andreas, bereitet aus Anlass des 75. Todestages des Lampertheimer Widerstandspfarrers eine Gedenkwoche vor. Sie hat ihren Schwerpunkt in der Alfred-Delp-Kapelle. Die Kapelle ist über einen offenen Durchgang von der Andreaskirche aus betretbar; seit ihrer Einweihung 1965 dient sie als Gedenk- und Andachtstätte. In ihr wird auch eine Ausstellung über das Leben und Wirken Alfred Delps eröffnet.

Pfarrer Christian Rauch konnte sich hierbei der Mitarbeit durch Pfarrgemeinderatsmitglied Björn Burwitz versichern. Auch der Lampertheimer Stadtarchivar Hubert Simon und die Mainzer Kirchenhistorikerin Heike Grieser haben am Ausstellungskonzept gefeilt. Beaufsichtigt wird die Präsentation in der Gedenkwoche von Mitgliedern der katholischen Pfarrei.

In Hüttenfeld aufgewachsen

1907 in Mannheim geboren, ist Alfred Delp in Hüttenfeld aufgewachsen, bevor die Familie 1915 nach Lampertheim zog. Sein Abitur legte der Sohn einer katholischen Mutter und eines evangelischen Vaters im bischöflichen Konvikt Dieburg ab. Seine Priesterweihe erlebte er in St. Michael in München, die Primiz fand anschließend in der Lampertheimer Andreaskirche statt. 1944 wurde Alfred Delp aufgrund seiner Kontakte zum Kreisauer Kreis um Widerstandskämpfer Helmuth James Graf von Moltke verhaftet.

Die Ausstellung zeichnet das bewegte Leben Alfred Delps in Fotografien und Texten nach. Bilder vom Elternhaus, dem heutigen „Schwanen“, Delp beim Sportunterricht oder bei der Priesterweihe und der Primiz wechseln mit Fotos von der kargen Gefängniszelle und dem von der Haft schwer gezeichneten Alfred Delp vor dem Volksgerichtshof.

Pfarrer Christian Rauch hat obendrein Materialien aus dem Provinzarchiv der Münchener Jesuiten geordert, die die Ausstellung bereichern werden: das Gnadengesuch der Mutter, die Benachrichtigung vom Tod Alfred Delps, Briefe aus dem Gefängnis. Einzelne Schriftstücke werden im Rahmen der Gedenkwoche verlesen. „Berührende Dokumente“, wie sich Christian Rauch selbst überzeugt hat. Zu den Besonderheiten der Gedenkwoche Anfang Februar gehört eine gottesdienstliche Feier an jedem Abend, jeweils 17 Uhr. Außerdem ein Vortrag des Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium, des Kölner Prälaten Helmut Moll, und ein abschließender Festgottesdienst mit dem Bischof der Diözese Mainz, Peter Kohlgraf. Auch wird im „Schwanen“ ein Dokumentarspiel über Delps Prozess vor dem Volksgerichtshof durch Mitglieder der Pfarrei aufgeführt.

Fromm und bodenständig

Pfarrer Rauch hat sich während des Theologiestudiums mit den Schriften Delp befasst. Doch mit dem Menschen Alfred Delp ist er nach eigenem Bekunden erst seit Beginn seiner Amtszeit in Lampertheim in Kontakt gekommen, wie er im Gespräch erläutert. Beeindruckt sei er vor allem von der Kombination aus Frömmigkeit und Bodenständigkeit im Leben des Geistlichen.

Auf Delps Leben und Glauben blicke er „voll Ehrfurcht“, so Rauch. Dass Alfred Delp seinen Weg bis zum bitteren Ende unbeirrt gegangen sei, anstatt sich zu verstecken, diene bis heute als Vorbild und als Mahnung, sich nicht dem Zeitgeist anzupassen. Darin habe Delps Erbe auch eine politische Bedeutung, sagte Pfarrer Rauch mit Blick auf die von autoritären Strömungen bedrohte Demokratie.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020