Lampertheim.Zum Welttag des Buches am Montag, 23. April, findet in der Stadtbücherei von 15 bis 17 Uhr ein Olchi-Nachmittag statt. Eingeladen sind alle Kinder von sechs bis zehn Jahren. Die Olchis, erfunden von Schriftsteller Ehrhard Dietl, sind seit Jahren bei Kindern beliebt. Sie leben auf einer Müllhalde in Schmuddelfing und tun alles das, was Menschenkindern sonst verboten ist. Beim Olchi-Nachmittag in der Stadtbücherei dreht sich alles um die lustigen grünen Wesen. Versprochen werden interessante Spiel- und Bastelangebote. Eintrittskarten für drei Euro gibt es beim Rathaus-Service der Stadt Lampertheim in der Domgasse 2. red