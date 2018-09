Ein neuer Kleinbus muss her

Lampertheim.Der Begriff „Lebenswert“ steht im Zentrum des Gottesdienstes anlässlich des Caritas-Sonntags, der morgen um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Mariä Verkündigung gefeiert wird. Was bedeutet das Wort? Wann ist ein Leben lebenswert? Was brauchen der Mensch alles zum Leben? Was ist wichtig, damit wir uns an unserem Leben erfreuen können? Ein wichtiger Bestandteil eines lebenswerten Lebens ist ein Dach über dem Kopf. Deshalb lautet das Motto der Kampagne in diesem Jahr „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“. In Deutschland fehlen aktuell mehr als eine Million Wohnungen. Viele Menschen suchen jahrelang nach passendem Wohnraum, der auch bezahlbar ist. „Menschen brauchen aber auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ihres Wohnortes“, heißt es in einer Pressemitteilung. Darum kümmert sich in Lampertheim unter anderem das Gemeindepsychiatrische Zentrum Bergstraße-Ried. Es bietet Betroffenen und deren Angehörigen Angebote, die ihr Leben wieder lebenswert machen.

Ein wichtiger Baustein dieser Arbeit ist ein Kleinbus, mit dem die Menschen zu den therapeutischen Angeboten gefahren werden können. Der ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Über die „Aktion Mensch“ ist finanzielle Unterstützung zugesagt, allerdings muss die Caritas-Dienststelle einen Eigenanteil von 10 000 Euro aufbringen. Aus diesem Grund wird es im Anschluss an den Gottesdienst einen Verkaufsstand vor der Kirche geben, an dem es Geschenke, Leckereien und Kuchen zum Mitnehmen gibt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018