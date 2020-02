Ein neues Vinyl-Gefühl in Kubys Kiosk

Lampertheim.Kaum hat sich die Nadel auf die Vinylscheibe gesenkt, erklingt die raue Stimme von Ray Charles aus den Lautsprechern. Thomas Kuby hält einen Moment inne und lächelt während der Jazz-Standard „Georgia on my Mind“ durch seinen Lampertheimer Kiosk tönt. „Die gute alte Schallplatte ist einfach nicht totzukriegen. Ich kenne keinen besseren Sound“, sagt der Besitzer des kleinen Ladens mit Stolz in der Stimme. Seit einigen Wochen bietet er die Second-Hand-Platten seiner Kundschaft an.

Pokale, Tabak und Vinyl

In den Regalen eines kleinen Nebenraums findet der Liebhaber Platten aus den Genres Jazz, Blues, Soul oder Classic-Rock. Neben Prince, den Beatles oder Miles Davis finden sich aber auch sorgsam sortierte Klassik-Alben. Wie die musikalische Stilvielfalt, so spricht auch das sonstige Angebot des 58 Jahre alten Händlers ganz unterschiedliche Kunden an. In Kubys Kiosk gibt es nicht nur die gängigen Zeitschriften, Lottoscheine und Tabakwaren. Einen Schlüsseldienst bietet der Geschäftsmann mit seinem Siku-Team ebenso an wie funkelnde Messingschilder, Pokale und Medaillen.

Sportvereine, die Gravuren für ihre Siegestrophäen benötigen, werden ebenso bedient, wie Geschäftsleute, die einen Stempel benötigen. Auch alte Hi-Fi-Anlagen stehen zum Verkauf. „Einen Paketdienst bieten wir ebenfalls“, fügt Kuby eilig hinzu. Künftig gehört nun also auch die gute alte Schallplatte zu seinem Sortiment. Auf die Idee, auch Vinyl zu verkaufen kam der Händler, nachdem ein alter Freund seine große Sammlung aufgelöst hat.

Der Kioskbesitzer, der selbst leidenschaftlicher Plattensammler ist, witterte eine Chance. Seither kauft er Plattensammlungen auf. Oftmals werde er bei Haushaltsauflösungen fündig. Hinzu komme, dass viele Hörer von Rock- oder Jazzmusik mittlerweile im Seniorenalter sind. „Wenn Menschen in das betreute Wohnen gehen oder in eine kleinere Wohnung ziehen, verkaufe viele ihre alten Platten aus Platzgründen“, sagt Kuby, der vor 25 Jahren aus der Pfalz nach Südhessen kam. Da sich sein Kiosk in der Nähe zahlreicher Arztpraxen und Läden befindet, komme viel Kundschaft. Tatsächlich, während der Soul von Ray Charles noch immer den Kiosk beschallt, sausen Frauen und Männer an Kubys Theke, kaufen Zigaretten, Magazine oder geben Pakete ab.

Interesse an den Platten haben vor allem junge Menschen, wie der Händler sagt. Es sieht so aus, als habe der Pfälzer einen guten Riecher für das Geschäft und die Musikkultur. Tatsächlich drückt sich das erstaunliche Comeback der sperrigen Tonträger auch in Zahlen aus. In den USA erreichten die Einnahmen aus dem Vinyl-Verkauf im Jahr 2018 nach Angaben des dortigen Verbands der Musikindustrie ihr höchstes Niveau seit 1988. 419 Millionen US-Dollar oder 383 Millionen Euro wurden dort umgesetzt. Trotz CD, MP3 und Musikstreamingdiensten wie etwa Spotify.

Und jetzt Lampertheim? Zumindest lasse sich der Verkauf gut an, es gebe zunehmende Nachfrage, sagt Kuby ohne konkrete Zahlen zu nennen. Neben den Tonträgern, die in kunstvoll gestalteten Plattenhüllen stecken, bietet er das entsprechende Zubehör an. Gebrauchte Plattenspieler, leistungsstarke Verstärker aber auch Lautsprecher und Kassettendecks aus den 1970er und 1980er Jahren stehen zum Verkauf.

Die Geräte der Marken Dual, Yamaha, Canton oder auch Onkyo und Grundig sind wenige Meter von den Plattenregalen aufgebaut. Wie das Vinyl, so stammen auch viele Stereoanlagen aus verlassenen Haushalten und leer geräumten Partykellern.

Eingeschworene Fangemeinde

Alles Vintage? Na klar. Jedes Gerät werde von einem Elektromeister geprüft, betont Thomas Kuby. Wie er sagt, haben Kunden ein Jahr Anspruch auf Garantie. Erfahrene Hi-Fi-Fans aber auch Anfänger können gut klingende Stereoanlagen in verschiedenen Preisklassen finden. „Was die Kosten angeht, ist die Skala nach oben hin natürlich offen. Aber jemand, der damit beginnt, Platten zu hören, kann für etwa 500 Euro einen brauchbaren Plattenspieler sowie einen Verstärker und Lautsprecher ergattern“, sagt der Händler.

Für ihn selbst sei es gar keine Frage, dass fast 40 Jahre nach Erfindung der CD das Vinyl weiterhin eine eingeschworene Fangemeinde hat. „Ich selbst höre daheim ausschließlich analoge Musik, weil sie so einfach wärmer und kraftvoller klingt, sagt Kuby und präsentiert ein Foto seiner Plattensammlung, dass ausgerechnet mit seinem Smartphone aufgenommen wurde. So viele Modernität müsse dann eben doch sein, sagt er und schmunzelt.

