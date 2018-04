Anzeige

Lampertheim.Beim diesjährigen Einladungsschwimmfest und Sprintpokal der TG Hochheim gingen hauptsächlich die jüngeren Schwimmer der SG Neptun Lampertheim (SGNL) an den Start. Für manche war es sogar der erste offizielle Wettkampf. Doch spätestens bei der „Spaßstaffel“, bei der sechs Schwimmer jeweils eine eher unübliche Schwimmlage wie auf dem Brett sitzend oder mit Ball und Poolnudel schwimmend einnahmen, war die Aufregung verflogen.

Für die Schwimmer lag das Augenmerk besonders auf den kurzen Strecken über 50 Meter und auf den Staffeln, denn hier konnten sich die Staffelsieger über einen Pokal freuen. Allerdings ist die SGNL knapp am Staffelpokal vorbeigerrutscht, in der jüngeren 4x50m-Brust-Staffel erreichten Michelle Steinhauer, Payton Brenner, Julie Brenner und Alejna Durna den dritten Platz mit einer Zeit von 4:00,03 min. In der älteren 4x50m-Freistil-Staffel und in der 4x50m-Lagen-Staffel schafften die Schwimmerinnen Rosa Bretschneider, Katharina Zanlonghi, Charlize Naomi Bololoi und Leyla Durna jeweils einen dritten (F: 2:28,93 min) und einen vierten Platz (L: 2:45,07 min). Doch auch die Einzelergebnisse der Schwimmer konnten sich sehen lassen: Bei 75 Einzelstarts erreichten sie 36 mal den ersten Platz, 17 mal den zweiten Platz und acht mal Platz drei. Über diese Top-Quote freuten sich Payton Brenner und Michelle Steinhauer (Jahrgang 2009), Philipp Uebach (2008), Jayden Bololoi, Julie Brenner sowie Alejna Durna (2007), Jette Friedrich und Jana Sofia Wahrenbruch (2006), Nathalie Kurpiers und Katharina Zanlonghi (2005), Charlize Bololoi, Leyla Durna, Lukas Jesussek und Tim Uebach (2004), Rosa Bretschneider (2003) sowie Trainer-Betreuung Thomas und die Kampfrichter Michael, Claudia und Ute.

Der Höhepunkt der Veranstaltung und zugleich eine Überraschung war jedoch die Bekanntgabe der Sprintpokal-Mannschaftswertung. Hier gelang es den Schwimmern gemeinsam mit einem knappem Vorsprung von vier Punkten einen zweiten Rang zu erreichen, der mit einem Pokal ausgezeichnet wurde.