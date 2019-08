Ein Sack Kartoffeln als Hochzeitsgeschenk

Hüttenfeld.Ihr Lebensweg begann in Mannheim-Rheinau, erzählt Dorothea Heck anlässlich ihres 90. Geburtstags. Die Rheinau war auch ihr Lebensmittelpunkt bis in die 70er Jahre. Als sie zehn Jahre alt war, brach der Krieg aus – eine Zeit, die sich tief in ihr Gedächtnis eingegraben hat.

Die zahlreichen Bombardierungen von Mannheim – die Rheinau kam glimpflich davon – sowie die Trümmerberge leben in ihren Erinnerungen immer wieder auf. Der Vater starb 1940. „Ich hatte dann zwei Mütter“, erzählt Dorothea Heck, denn die Schwester war 17 Jahre älter. Kontoristin wollte sie lernen nach dem Schulbesuch, und sie schaffte es, eine Lehrstelle bei einer Abbruchfirma zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen in der Nachkriegszeit, wie sie erzählt.

Ehemann Fritz lernte die Jubilarin im Sportverein kennen. Er war ein guter Fußballer, sie turnte gerne. 1950 wurde geheiratet, das Leben war noch immer nicht einfach. An einen Sack Kartoffeln als Hochzeitgeschenk erinnert sie sich. 1950 kam Tochter Brigitte zur Welt, es folgten Sohn Fritz 1951 und Sohn Uwe 1962. Mittlerweile gehören vier Enkel und drei Urenkel zur Familie. „Die Kinder zu betreuen“, erinnert sie sich – damit waren die nächsten Jahre ausgefüllt.

1972 zog die Familie nach Hüttenfeld und Dorothea Heck und ihr Mann fanden sofort eine Anstellung. In Hüttenfeld kaufte man ein Haus und fühlte sich auch in der neuen Heimat sehr wohl. Gemeinsam machte die Familie viele Campingurlaube an Nord- und Ostsee und auch das Radfahren in der Gemarkung gehörte zu den Hobbys.

Dorothea Hecks Mann starb 2006 mit 81 Jahren. Sie lebt immer noch selbstständig in ihrem Haushalt, zur Unterhaltung trägt Hund „Findus“ bei. Die Tochter schaut vorbei und auch die Söhne sind einmal am Tag zu Besuch. Dem Sport ist sie treu geblieben, wie Tochter Brigitte erzählt – wenn auch durch das Schauen von Sportübertragungen im Fernsehen. sto

