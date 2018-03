Ein Spiel für jedes Alter – von 45 bis 85 Jahren

Anzeige

Lampertheim.Zum 30. Mal fand am Samstag das Bossel-Turnier der Bewegungssportgemeinschadt (BSG) Lampertheim in der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Acht Mannschaften waren dazu aus Mörlenbach, Rimbach, Bürstadt und Lampertheim angereist. Darunter befanden sich fünf Herrenteams, zwei Frauenmannschaften und eine Mischgruppe, in der sowohl Männer, als auch Frauen vertreten sind. Die Spieler waren zwischen 45 und 85 Jahre alt.

Eine Mannschaft besteht beim Bosseln immer aus drei Spielern und einem Mannschaftsführer, der für die Taktik der Gruppe verantwortlich ist. Das Ziel des Spiels ist es, die Bosseln so nah wie möglich an die Daube, einen kleinen roten Würfel im Zielfeld, zu schieben. Damit die 4500 Gramm schweren Bosseln gut rutschen, befinden sich Borsten an ihrer Unterseite. Die Bossel, die am nächsten an der Daube landet, bringt der Mannschaft am Ende zwei Punkte. Alle anderen Bosseln im Zielfeld ergeben je einen Punkt. „Bosseln ist ähnlich zum Eisstockschießen, nur ohne Eis“, erklärte Sportwart Hans Trapp. Besucher waren beim Turnier am Samstag willkommen, und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Ein Spiel besteht beim Bosseln immer aus sechs Durchgängen. Pro Durchgang gibt es sechs Würfe, das heißt, jeder Spieler aus jedem Team spielt einmal pro Durchgang. Ein Unterschied zwischen den Frauen und Männern besteht dabei bei der Abwurflinie. Während die Bahn der Männer zwölf Meter lang ist, stehen die Frauen in zehn Meter Entfernung zur Daube. Am Ende des Spiels erhält der Sieger zwei Punkte, und dem Verlierer werden zwei Punkte abgezogen. Ein beliebter Spielzug, um sich zwei Siegpunkte zu sichern, ist es, immer die Bosseln der gegnerischen Mannschaft mit der eigenen Bossel aus dem Zielfeld zu schieben.

Bürstadt erfolgreich

Am Ende des Tages siegte die Mannschaft aus Bürstadt in der Kategorie der Mischgruppen. In der Kategorie der Frauenmannschaften gewann ebenfalls das Team aus Bürstadt. Die erste Mannschaft aus Bürstadt gewann bei den Männern.