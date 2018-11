„Ein Symbol der Liebe“

Lampertheim.„Ein Herzkissen für Dich“ steht auf jedem kleinen Zettelchen, das zusammengerollt an ein fertiges Kissen in Herzform gehängt wird. Außerdem sind liebe Grüße zu lesen und die Unterschriften der Näherinnen der Patchwork-Gruppe „QuiltaLArm“. Ein Herzkissen nach dem anderen entsteht im Nähraum der Alten Schule.

„Die Herzen mit besonders großen Ohren werden von Brustkrebspatienten, Frauen und Männern, unter dem Arm getragen. Es lindert Narbenschmerzen und ist ein Symbol für Liebe“, erklärt Elke Eichenauer, die Leiterin der Patchwork-Gruppe. Denn auch die seelische Seite sei wichtig. So gehe ein Herz zu Herz und spende den Betroffenen auch etwas Hoffnung und Kraft, bekräftigen die Näherinnen.

180 Kissen zu stopfen

Die Patchwork-Gruppe „QuiltaLArm“ hatte zum dritten Mal zur Herzkissen-Aktion aufgerufen und so kamen 30 Frauen und vier Mädchen in das frühere Schulgebäude. „Wir von der Patchwork-Gruppe haben im Vorfeld bereits 180 Kissen genäht, die nun noch gestopft und zugenäht werden müssen“, erläutert Eichenauer und fügt hinzu: „Die meisten Baumwollstoffspenden und die Füllwatte sind von unserer Gruppe.“

Aber auch andere Frauen haben Stoffe mit hübschen Motiven im Gepäck. Ines Blomberg aus Lorsch besucht einen Nähkurs in Schwanheim. Aus ihrer Leidenschaft heraus hat die Lorscherin gleich sieben Herzkissen genäht und nach Lampertheim zur Alten Schule gebracht. Jetzt setzt sie sich ebenfalls an einen der Tische und werkelt weiter. „In Kürze bringen wir die fertigen Kissen in das Therapiezentrum des Klinikums Mannheim“, sagt Eichenauer.

Marion Justen hatte einst die Verbindung zum Universitätsklinikum hergestellt. Einige Hobby-Schneiderinnen wissen, dass Prof. Marc Sütterlin, der Direktor der Frauenklinik, signalisiert habe, die Kosten des Kissen-Füllmaterials zu übernehmen. Derweil wird der Geräuschpegel im Raum stärker, denn während die Frauen über ihre Handarbeit gebeugt sind, kommt es zu netten Gesprächen.

Und nach getaner Arbeit darf am aufgebauten Buffet zugelangt werden. Viele Frauen haben Kostproben mitgebracht und so eine Vielfalt an Schlemmereien geschaffen. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018