„Ein Symbol für Zusammenhalt“

Hofheim.Der Seniorennachmittag im Hofheimer Bürgerhaus hat sich am Sonntag in einem neuen Format präsentiert: Mit einem strafferen Programm als in den Jahren zuvor und der Integration in den ersten Howwemer Weihnachtsmarkt stieß das neue Format nach der „Auszeit“ im vorigen Jahr auf ein positives Echo.

Weihnachtliche Lieder und Tänze

Die Sozialdemokraten, die den Vorsitz im Arbeitskreis innehaben, überraschten mit dem neuen Programm, das Kira Tatsch mit einem Klavierstück von Mozart festlich eröffnete. In der Vorbereitung hatten Hans Hahn und Rita Rose, die Regisseure des Nachmittags, ganze Arbeit geleistet: Heike Hildebrand moderierte das abwechslungsreiche Geschehen auf der Bühne und begrüßte die zahlreichen Ehrengäste, darunter Bürgermeister Gottfried Störmer, Ortsvorsteher Alexander Scholl und der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Weitere Ehrengäste waren Pfarrer Adam Malczyk, der Erste Kreisbeigeordnete Carsten Krug und der Erste Stadtrat Jens Klingler.

„Ohne die Unterstützung der Hofheimer Vereine würde der jährliche Seniorennachmittag nicht das sein, was er heute ist“, dankte Hildebrand allen mitwirkenden Akteuren, die zum Gelingen auf oder hinter der Bühne beitrugen.

Nachdem Pianistin Kira Tatsch am Klavier mit dem bekannten Weihnachtsong „Last Christmas“ von der britischen Popgruppe eine weitere Kostprobe ihres Könnens gegeben hatte, unterhielt die unter der Leitung von Gerhard Knapp stehende Sängervereinigung 07/20 die Besucher im Saal. Aus Worms waren gleich fünf unterschiedliche Tanzgruppen vom Kultur-, Bildungs- und Sportverein (kubis) mit rundum gelungenen und anspruchsvollen Tänzen zu Gast.

Heitere Theatersketche

Bezeichnend war auch der Tanz „gute Laune“, der wortwörtlich für gute Laune im Saal sorgte. Heiner Kraft hatte mit der neuen Seniorentheatergruppe die Herzzeitlosen gleich zwei Theatersketche vorbereitet. Erfrischend waren diese Sketche: „Ein Kännchen Kaffee“ beispielsweise drehte sich um eine zerstreute alte Dame. Und auch die böhmischen Plaudereien mit heiteren Verwechslungen und Wortversprechern brachten das Publikum zum Lachen.

Zum Abschluss des gelungene Seniorennachmittags spielte der evangelische Posaunenchor für die Besucher. Unter der Leitung von Dirk Hindel unterhielten die Posaunenbläser mit Weihnachtsliedern das Publikum. Vor der Einladung zum anschließenden Bummel über den Weihnachtsmarkt, konnte sich Moderatorin Hildebrand einen kleinen Seitenhieb in die Richtung der Kernstadt nicht verkneifen:

„Besuchen Sie unseren wunderschönen Weihnachtsmarkt vor dem Bürgerhaus, ein Symbol für Hofheimer Zusammenhalt. In Lampertheim macht jeder Verein seinen eigenen Stand, wir Hofheimer halten zusammen. Da könnte sich die Kernstadt mal eine Scheibe abschneiden“, erklärte Heike Hildebrand augenzwinkernd. Sie äußerte sich sehr zufrieden über den Zuspruch. „Es hat sich gelohnt, den Seniorennachmittag wieder aufleben zu lassen“, befand die Moderatorin glücklich. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018