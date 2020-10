Ein Wiedersehen in der Kita Schwalbennest

Lampertheim.Wo sie im Sommer als Vorschulkinder durch den Kletterwald der inklusiven Kindertagesstätte Schwalbennest sausten, kamen sie kürzlich als stolze Schulkinder zusammen. Die Verabschiedung aus der Kita fand im Juni aufgrund der Corona-Auflagen in einem kleineren Rahmen statt als die Jahre zuvor. „Daher haben wir uns entschlossen, die Kinder nach der Einschulung noch einmal zu einem kleinen Wiedersehen in die Kita einzuladen“, erklärt Sabine Graupner, Leiterin der inklusiven Kita Schwalbennest.

Das Schwalbennest besuchen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Zum Schulstart verteilen sie sich häufig auf die drei Lampertheimer Grundschulen sowie die Förderschulen im Umkreis. So war es für alle ein großes und fröhliches Wiedersehen.

Neuigkeiten austauschen

„Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, sich noch einmal zu begegnen. Außerdem sind wir natürlich gespannt, welche Entwicklungen und Veränderungen bereits jetzt, also kurz nach der Einschulung, zu erkennen sind“, so Patricia Waßner, Erzieherin in der Kita Schwalbennest. Das Amphitheater des Kita-Gartens, welches nach dem Freiwilligentag in neuem Glanz erstrahlt, bot die ideale Bühne für all die Neuigkeiten aus dem Schulleben. Hier saßen die Kinder zusammen und erzählten von aufregenden Schultagen, neuen Freundschaften und Schulmaskottchen.

„Die Kinder haben mich wirklich stark beeindruckt“, so Graupner. „Trotz Corona und einer Einschulung unter besonderen Bedingungen haben sich alle positiv entwickelt. Sie wirken auf mich gestärkt, selbstsicher und unendlich stolz.“ Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: „Was mir ganz besonders auffällt, ist, dass sie so lange still sitzen und konzentriert zuhören können.“

Aber was wäre ein Kita-Besuch ohne schillernde Kleckse? Mit vor Farbe triefenden Händen in heiterem Gelb und poppigem Pink verzierten die Kinder zum Abschluss gemeinsam die Holzbank, die sie der Kita als Abschiedsgeschenk im Sommer überreicht hatten. Graupner erklärt: „Wir haben das heute zum ersten Mal gemacht und haben sofort gespürt, dass es den Kindern so gutgetan hat, in altbekannter Runde noch einmal gemeinsam durch den Garten zu toben, miteinander zu spielen und uns von ihrem neuen Leben als Schulkind zu erzählen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch in Zukunft beibehalten.“ red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.10.2020