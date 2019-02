Einbahnregelung aufgehoben

Lampertheim.Die Stadt hat die Einbahnregelung an der Einmündung der Blücherstraße in die Bürstädter Straße aufgehoben. Autos können demnach von der Bürstädter Straße in die Blücherstraße einbiegen. Bis Ende dieser Woche will die Stadtverwaltung im Einmündungsbereich Schilder installieren, um die Autofahrer in der Blücherstraße auf die geänderte Regelung aufmerksam zu machen. Eine entsprechende Anfrage hatte Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel im Haupt- und Finanzausschuss gestellt. / urs

