Hofheim.Die Hofheimer Landfrauen laden am Mittwoch, 14. März, um 19.30 Uhr zum Vortrag „Unkraut oder Heilkraut?“ mit Birgit Ruoff, Gemeindepädagogin der evangelischen Lukasgemeinde Lampertheim, in den Vereinsraum im Bürgerhaus ein. Die Referentin, die eine Grundausbildung in Pflanzenheilkunde absolviert hat, stellt Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen und viele andere Pflanzen vor, informiert über Blütezeit, Standort, Inhaltsstoffe sowie Sammelgut und zeigt deren Verwendung in der Medizin auf. Ruoff hat außerdem Rezepte rund um Schafgarbe und Co. im Gepäck, interessante Anekdoten sorgen für die richtige Würze. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. fh