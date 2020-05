Einblick ins Storchennest

Lampertheim.Wer derzeit in den Böllenruthen am Vogelpark vorbei spaziert, kann hoch oben die Weißstörche und ihren flauschigen Nachwuchs in den Nestern erblicken. Der Vereinsvorsitzende des Vogelparks Stephan Germann hat 14 bewohnte Nester, immer mit Pärchen und Jungstörchen gezählt. Über die vielen Storchenfamilien freuen sich die Vereinsmitglieder sehr. Das bedeute laut Germann, dass sich die Tiere im Vogelpark wohlfühlen. Der Parkfotograf Hubert Suchanek ließ kürzlich seine Drohne mit Kamera über die Horste kreisen. So entstanden fantastische Aufnahmen. roi (Bild: Suchanek)

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.05.2020