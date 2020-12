Einblicke ins „Alte Haus“

Hofheim.In einem virtuellen Adventskalender zeigen die beiden Hofheimer Künstlerinnen Anette Jansen und Heike Kissel-Eltrop ab dem heutigen Dienstag, 1. Dezember, bis zum Heiligabend täglich Einblicke in ihr neues Projekt, das „Alte Haus“ in der Lindenstraße 42. Alle Mitwirkenden an der Kalenderaktion eint eine gewisse Leidenschaft für die von ihnen vorgestellte Tätigkeit. Die täglich neugestalteten Filme sind abrufbar über die sozialen Kanäle sowie über die Internetseiten der Künstlerinnen www.Eltrop4art.de und www.anette-jansen.de. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.12.2020