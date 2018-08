Einbrecher hebeln Hoteltür auf

Lampertheim.Auf der Suche nach Beute haben noch unbekannte Diebe in der Nacht zu Dienstag ein Hotel an der Andreasstraße heimgesucht und sich gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft. Dies teilt die Polizei mit. Um an mögliche Wertgegenstände zu kommen, hebelten die Täter laut Polizeibericht zunächst die Eingangstür und in der weiteren Folge mehrere Schränke auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06206/ 9 44 00 nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.08.2018