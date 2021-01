Einbrecher stehlen Corona-Schnelltests

Hofheim.Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hofheim haben Unbekannte neben etwas Schmuck auch zehn Packungen Corona-Schnelltests erbeutet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in einem Einfamilienhaus mit integrierten Räumen einer Pflegestelle in der Balthasar-Neumann-Straße. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 1000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen sind die Täter über die Terrassentür ins Haus eingedrungen. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Alle Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen. pol

