Einbrecher treten Terrassentür ein

Lampertheim.Ohne einen Schaden zu hinterlassen, haben sich drei Unbekannte am Donnerstag, 18. Februar, zwischen 20 und 20.15 Uhr in einem Einfamilienhaus im Pommernweg – am Ende der Sackgasse – umgesehen. Die Einbrecher wurden von einer Innenraumüberwachungskamera dabei aufgenommen, wie sie in Behältnissen und Schränken nach Wertsachen gesucht haben. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter die nicht richtig verschlossene Terrassentür eintreten. Hierbei liefen sie über das Gartengrundstück. Die Polizei fragt: Wem sind drei Personen im Pommernweg oder in den angrenzenden Straßen aufgefallen? Hinweise hierzu könnten unter der Rufnummer 06252/7 06-0 dem Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim gemeldet werden. pol

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.02.2021