Einbruch belastet Vereinskasse

Lampertheim.Zur Jahreshauptversammlung hatte der Touristenverein „Die Naturfreunde“ in sein Haus am Sandtorferweg eingeladen. Die Vorsitzende Petra Below listete in ihrem Rechenschaftsbericht die zahlreichen Veranstaltungen auf, welche der Verein im Jahresverlauf unternommen hatte. Insgesamt zwölf Aktivitäten mit 143 Teilnehmern wurden durchgeführt. Los ging es schon im Januar mit dem Besuch in Speyer sowie einer Rotweinwanderung in Freinsheim. Das Fürstenlager in Bensheim sowie der Schlossbesuch in Schwetzingen standen weiter auf dem Programm. Es folgten Wanderungen in den Pfälzerwald, an den Karlstern oder über den Biedensand. Alles im Allen ein reichhaltiges Programm. Dazu kamen Vereinsfeste wie der Vatertag oder das Pappelfest. Höhepunkt war die Weihnachtsfeier mit Besuch der Lampertheimer Babbler sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Ausführlich widmete sich Below auch dem Vereinshaus, welches an 35 Tagen geöffnet war. Dazu kommen die regelmäßigen Seniorennachmittage an den Dienstagen. Ein Erfolg war auch die Vermietung der Grillhütte. 41 Mal wurde sie von anderen Vereinen genutzt. An den Aktionen „Saubere Gemarkung“ sowie an den Ferienspielen beteiligte man sich aktiv. Dazu kam die Teilnahme an den Aktionen der BILA. Ein Wermutstropfen fiel in die insgesamt positive Bilanz durch den Einbruch ins Vereinsgebäude. Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen mussten auf Verlangen der Versicherung getätigt werden.

Kassierer Hans Georg Bicking stellte im Anschluss den Kassenbericht vor, der durch den Einbruch belastet ist. Die Mitgliederzahl beläuft sich aktuell auf 142. Doris Schiweck berichtete über die Aktivitäten der Gymnastikgruppe, Susanne Moser über die der Kindergruppe. Nachdem Rechnungsprüfer Klaus Marzell in seinem Bericht keine Unregelmäßigkeiten feststellte, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Noch einmal ergriff der Rechner das Wort und stellte den Antrag auf Beitragserhöhungen. Durch den Einbruch waren alleine 5000 Euro für die Sicherheit aufzubringen, was eine Erhöhung unumgänglich macht. Die Versammlung billigte einstimmig einer moderaten Änderung der Vereinsbeiträge zu.

Petra Below gab abschließend einige Ausflugstermine bekannt. Außerdem feiert der Verein im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zurzeit laufen die ersten Überlegungen zur Gestaltung der Jubiläums-Feier. sto

