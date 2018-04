Anzeige

Lampertheim.Über ein aufgebrochenes Fenster sind Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23 und 7 Uhr, in die Biedensandhalle geklettert. Dabei haben die Täter verschiedene Schränke geöffnet. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Vermutlich ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag geriet auch das Vereinsheim des FC Olympia im Weidweg ins Visier von Kriminellen. Die ungebetenen Besucher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Ihnen fiel dort ein Beamer in die Hände. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise erbitten die Beamten in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/94 40-0. pol