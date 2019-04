Einbruch in Hofheimer Bäckerei

Hofheim.In der Nacht zum Donnerstag ist in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Hofheim eingebrochen worden. Gegen 5.30 Uhr hatten Warenlieferanten die Spuren der Täter entdeckt und umgehend die Polizei verständigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Einbrecher die Glaseingangstür aufgebrochen. Auf der Suche nach Beute öffneten sie mehrere Spinde und entwendeten einen Tresor mit den Tageseinnahmen vom Vortag. Diese dürften sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Täter verursachten zudem einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter Telefon 06252/70 60 Hinweise entgegen. pol

