Einbruch mit Blumentopf

Lampertheim.Mit brachialer Gewalt hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag für Aufregung gesorgt. Nachdem der Täter gegen 2.20 Uhr auf ein Grundstück in der Ernst-Ludwig-Straße gelangt war, soll er zunächst ein unverschlossenes Auto durchwühlt haben, das im Hof abgestellt war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Lärm schreckt Bewohner auf

Aus dem Wagen habe der ungebetene Gast eine Sonnenbrille entwendet. Anschließend habe der Täter einen schweren Blumentopf gegen die Eingangstür des Wohnhauses geschlagen und sich auf diese Weise Zutritt in das Haus verschafft, wie es von der Polizei weiterhin heißt. Durch den Lärm seien allerdings die Hausbewohner auf den Einbrecher aufmerksam geworden, woraufhin der schließlich die Flucht ergriffen habe. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei in Heppenheim nimmt mögliche Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.10.2019