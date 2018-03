Anzeige

Lampertheim.An zwei Einfamilienhäusern sind am Dienstag, 27. März, unbekannte Männer beobachtet worden, die laut Polizeiangaben versucht haben, in die Häuser einzubrechen. In der Siegfriedstraße in Rosengarten mühte sich ein Täter zwischen 16.30 und 17.25 Uhr erfolglos an der gut gesicherten Terrassentür ab. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Der Schadensverursacher soll etwa 25 Jahre und 1,70 Meter groß sein. Seine Haare sollen schwarz und leicht lockig sein. Zur Tatzeit trug der Mann neben einer blauen Jeanshose und einer beigefarbenen Windjacke einen Rucksack.

Auf die gleiche Art und Weise wurde um kurz nach 17 Uhr versucht, eine weitere Terrassentür in der Wormser Straße zu öffnen. Der Einbrecher suchte eiligst das Weite, nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde. Die Kriminalpolizei (K 21/22) prüft einen Zusammenhang der Taten und sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. pol