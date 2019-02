Eine Baustelle bleibt noch

Wirtschaftswachstum wird im Digitalzeitalter nicht zuletzt durch Einsparungen beim Personal generiert. Der Versorger Energieried schwimmt hierbei gegen den Strom: Er knüpft wirtschaftliche Prosperität an Personalstärke. Der Umzug von der Industriestraße ins Gewerbegebiet steht im engen Zusammenhang mit dem Vorhaben, genügend Plätze für eine steigende Zahl an Mitarbeitern zu schaffen. Diese werden gebraucht, um die sich immer stärker ausdifferenzierenden Bedürfnisse an Service- und Beratungsangeboten befriedigen zu können. Der Energiemarkt der Zukunft erfordert auf individuelle Interessen zugeschnittene Modelle, die sich nicht allein auf dem virtuellen Reißbrett konstruieren lassen.

Trotz aller Zukunftsperspektiven, die sich mit dem Umzug ins Gewerbegebiet verknüpfen, ist ein altes Ziel von Energieried-Geschäftsführer Frank Kaus bislang unerreicht: der Erwerb der Stromkonzessionen. Denn ohne den Strom, der Energieried zu einem Rundumversorger machen würde, bleibt eine entscheidende Baustelle offen.

