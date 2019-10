Eine Gaudi für die Gäste

Hüttenfeld.O’zapft ist! Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden, so klirrten auch in Hüttenfeld die Maßkrüge. Die Sportgemeinde (SGH) hatte zu ihrem traditionellen Oktoberfest ins Vereinsheim am Hegwald geladen. Weit über 50 Gäste feierten in dem proppenvollen Saal bei Festbier, Musik, Partyspielen und deftigem Essen bis in die Nacht.

Maßkrugheben als Disziplin

Für die Oktoberfestsause hatten die Vereinsverantwortlichen um Werner Gleissner das Sportheim in Blau-Weiß statt in den üblichen Vereinsfarben Grün und Weiß geschmückt. Höhepunkt der Gaudi waren einmal mehr die Spiele, welche die SGH in jedem Jahr für die Besucher veranstaltet.

Bei den „Internationalen Hüttenfelder Meisterschaften“ maßen sich Madl im Dirndl und Buam in Lederhose zunächst im Maßkrugheben. In der zweiten Disziplin mussten die Feiernden den Glaskrug über einen speziellen Tisch – angefertigt vom SGH-Vorsitzenden Helmut Hartmann – in Richtung einer Zielscheibe schieben.

Eine deftige Grundlage muss sein

Gemeinsam mit Fußballtrainer Frank Ronellenfitsch organisierte der Vorsitzende der Sportgemeinde eine bayerische Spielerunde. Zum Abschluss der nicht ganz so ernst gemeinten Wettbewerbe stand für die Teilnehmer schließlich ein witziges Schätzspiel an.

Bevor die Gaudi aber so richtig an Fahrt aufnahm, gab es für die Besucher erst einmal eine deftige Grundlage. Haxen mit Kraut, Weißwurst oder Brezn‘ sorgten für ordentlich Durst, der gelöscht werden musste.

Nach dem 6:3-Sieg der ersten Mannschaft am Mittag waren viele Hüttenfelder am Abend mit Trachten zurück auf den Sportplatz gekommen. Nach der aufregenden Spielrunde ging das Oktoberfest vom gemütlichen Teil in die feucht-fröhliche Sause über. ksm

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019