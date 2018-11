Eine heiße Schulstunde

LAMPERTHEIM.Die Drittklässler staunen nicht schlecht, als Helmut Sommer den Brenner anschaltet und kräftig ins Glas pustet. Wie magisch zeiht er das sonst so steife Glas geschmeidig auseinander, ein paar Drehungen erzeugen ein glühendes Muster – fertig ist der Weihnachtsschmuck. „Zauberei!“, ist sich da manch ein Schillerschüler sicher.

Nur jahrzehntelange Übung und ein jahrhundertealtes Handwerk, hielten Helmut und seine Frau Sabine dagegen. Gemeinsam führt das Ehepaar Sommer einen gleichnamigen Familienbetrieb in Dörfles-Esbach nahe dem fränkischen Coburg. Stehen sie nicht gerade in ihrem Fünf-Mann Betrieb an der Flamme, touren die beiden quer durch Deutschland. Seit 36 Jahren zeigt das Ehepaar sein Handwerk auf Messen, Märkten und in Schulen.

Seltene Kunst

In Lampertheim hat sich dafür die Sedanhalle in eine große Werkstatt verwandelt. In mehreren Vorführungen werden die Schüler in die seltene Kunst eingeweiht. Finanziert wurde der Tag vom Förderverein der Grundschule. Neben Wissenswertem über ihr Handwerk blasen die Künstler auch vor den faszinierten Augen der Schüler Weihnachtskugeln, Blumenvasen oder Schwäne.

Die Kinder können manchmal gar nicht glauben, was sie hören oder sehen. Über 1000 Grad Celsius habe die Flamme, und Glas lässt sich plötzlich sogar schneiden. Zur Vorführung hat das Ehepaar aber auch jede Mende Scherzartikel und kindgerechten Humor mitgebracht.

Dann gibt es noch einen Exkurs in die Physik. Das aus Glas geblasene Wasserteufelchen tanzt wie von Geisterhand durchs Wasser einer Flasche. Also doch Zauberei? „Ein alter Glasbläser-Trick“, verrät Sommer. Für die Kinder steht fest: Glasbläser wollen sie werden. ksm

